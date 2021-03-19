Karayollarında 'seyyar satıcı' denetimi: 125 kişiye 18 bin lira ceza yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul genelince bu yıl içerisinde ana yollarda ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde, seyyar satıcılık ya da dilencilik yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahıslara yönelik denetimler yaptı.

1 Mart 18 Mart 2021 tarihleri arasında TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde yasa gereği yaya olarak girilmesi yasak olan yollarda yakalanan 125 kişiye idari para cezası kesildi.

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125 kişiye yayaların taşıt yolu üzerinde yürümesi ve yayaların taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları suçlarından toplam 18 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.

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FOTOĞRAF 5 İnşaatlarda boyacılık yapan İsmail Bulun (42), Sümerevler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında seyyar tezgah açan bir kişiden 350 TL'ye 2 teneke zeytinyağı aldı. Her biri 17 litre olan teneke kutuları eve götüren Bulun, kutulardan birisini açtığında zeytinyağı yerine su olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Teneke kutuları alarak yeniden pazara dönen Bulun, seyyar satıcıya ulaşamadı. Burada da diğer kutuyu açan ve zeytinyağı yerine su dolu olduğunu etrafındakilere gösteren Bulun, dolandırıldığını anlayarak polisi arayıp şikayetçi oldu. İhbarla pazara gelen polis ekipleri, Bulun ve çevredekilerin bilgisine başvurup seyyar satıcının kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Pazardan aldığı tenekelerle eve gittiğinde zeytinyağı yerine su ile karşılaşınca şoke olduğunu ifade eden İsmail Bulun, Pazarda dolaşırken zeytinyağı satıldığını gördüm. Burada bir kutudaki zeytinyağını bize gösterdi ve kaliteli olduğunu söyledi. Daha sonra pazarlık ile 2 kutu zeytinyağını 350 liraya aldım. Eve götürüp baktığımda tenekelerden zeytinyağı yerine su çıktı. Tekrardan pazara geldiğimde adamın yerinde olmadığını görünce polisi arayarak şikayetçi oldum dedi. Seyyar satıcıdan zeytinyağı diye aldı bakın ne çıktı Adıyaman'da seyyar satıcıdan aldığı zeytinyağı tenekelerinden eve götürüp açtığında su çıkmasıyla büyük şok yaşayan İsmail Bulun, dolandırıldığını anlayınca polise şikayetçi oldu.

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