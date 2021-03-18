​Trafikte cam silici terörü

İstanbul’da otoyollardaki seyyar satıcılar ve araçların camlarını silerek sürücülerden para isteyenlerin oluşturduğu tehlike giderek büyüyor.
Koronovirüs salgınının da etkisiyle vatandaşların özel araçlarını daha fazla kullanmaya başlamasıyla İstanbul’da trafik sıkışıklığı da arttı. Günün her saatinde yaşanan trafik sıkışıklığını fırsat bilerek otoyollar ve kavşak noktalarını kendilerine mesken edinen seyyar satıcıların da sayısı bu dönemde iyice fazlalaştı.
GÜVENLİĞİ BOZUYORLAR
- Trafiğin yoğunlaştığı saatlerde ortaya çıkarak su, yiyecek malzemeleri, elektronik eşya, oyuncak ve çiçek satan seyyar satıcılar, mega kentte büyük bir tehlikeye yol açıyor. Araçların arasında bekleyen, kimi zaman yanında bulunan pazar arabasıyla otoyolda ilerleyen bu kişiler hem trafik güvenliğini bozuyor hem de trafiğin daha da yoğunlaşmasına neden oluyor.
MADDE BAĞIMLISI CAM SİLİCİLER
Zabıta ve polis ekipleri, şebekeler halinde çalışan ve kendilerine has bölgeler belirleyen otoyollardaki seyyar satıcıların peşini bırakmıyor. Yakalanarak gözaltına alınan seyyar satıcılara Kabahatler Kanunu’na göre 154 lira para cezası kesiliyor.İstanbul trafiğinde seyyar satıcılık yapanların dışında yeni bir tehlike daha giderek büyüyor. Kavşaklarda, trafik ışıklarında, park halindeki veya beklemedeki araçların camlarını sürücülerin istememesine karşı silmeye kalkışan ‘cam silicileri’ de ciddi tehlike oluşturmaya başladı. Zorla camlarını sildikleri sürücülerden yine zorla para isteyen, para alamayınca da hakaret ve küfür ederek tacizde bulunan hatta araçlara saldıran cam silicilerinin çoğunluğu ise madde bağımlısı gençlerden oluşuyor. Özellikle Avrupa’dan Anadolu’ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ve Mecidiyeköy trafik ışıklarında adeta araçlara saldıran cam siliciler yüzünden vatandaşlar mağduriyet yaşıyor.
Cezalar yetersiz
- Polis ve zabıta ekiplerinin yakalayarak işlem yaptığı otoyolda seyyar satıcılık yapan ve cam silenlere kesilen 154 lira para cezası ise yetersiz kalıyor. Polisin yakalamasına karşın hukuksal boşluklar ve kanunların yetersiz olması nedeniyle bu kişiler yollarda tehlike saçmaya devam ediyor. Seyyar satıcılar ile cam silicilerin her birine defalarca para cezası kesilmesine rağmen hiç biri bu cezaları ödemiyor. Caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, bu kişilere gasp suçundan işlem yapılabileceğini de belirtiyorlar. Uzmanlar suçun Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılıp etkin ceza yasaları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyorlar.