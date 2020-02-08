Kars’ta facianın eşiğinden dönüldü

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Türkiye'de ilk: Zor şartlar altında denize çıkan kadın reisler için barınak

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yıllardır eşleriyle birlikte açıldıkları Karadeniz'de tekne ile balık avlayıp, balıkçılık yapan kadınlar için düzenlenecek projeyle özel barınak yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kadın balıkçılar için özel yapılacak marina tarzı balıkçı barınağının, Türkiye'de tek olacağını belirterek, "Proje çalışması başlattık. Bu barınakta kadın reislerimizin emekleri var. Zor şartlar altında denize çıkıyorlar, balık tutuyorlar. Kadın reislerimiz dünyada sayılı durumdalar. Onlara çağdaş, konforlu ve modern bir ortam hazırlamak istiyoruz" dedi.