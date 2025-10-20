Kartal'da boş arazide baktığı tavukları kontrol etmeye giden kadın su kuyusuna düştü

Sokaktaki boş arazide beslediği tavuklara bakmaya gelen Fatma Akyıldız, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın bahçesindeki su kuyusuna düştü. Yaklaşık 5 metre derinlikte olan kuyuda yardım isteyen kadını görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Akyıldız’ı kuyudan çıkardı. Halat yardımıyla çıkarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci yerinde olan Akyıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Akyıldız’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri, başka bir olumsuzluk yaşanmaması için kuyunun ağzını kapatarak etrafına şerit çekti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.