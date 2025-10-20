Yaşlı kadına otomobille çarpıp olay yerinden kaçan sürücü kayıplara karıştı

Kaza, saat 06.15 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile 1001 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Raziye A.’ya henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Raziye A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan aracın tespiti için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Sürücünün kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.