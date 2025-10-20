Kırşehir’de 2 saatte 366 bin TL dolandırıldı: Emekli maaşı ve kredi hesapları boşaltıldı

Cep telefonuna farkında olmadan yabancı menşeli bir yazılım yüklendiğini ifade eden Mehmet Adıgüzel, kısa süre içinde banka hesaplarının boşaltıldığını fark etti. 2 saat içinde toplam 366 bin TL’sinin farklı hesaplara aktarıldığını ileri süren Adıgüzel, ayrıca kendi bilgisi dışında 3 farklı kişinin adına kredi çekildiğini ve emekli maaşına da erişildiğini söyledi. Durumu fark eder etmez emniyete başvuran Adıgüzel, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını belirtti. Adıgüzel, "Telefonumda yabancı ülkelere ait bazı yazılımlar fark ettiler. Bunun üzerinden tüm bilgilerime ulaşıldığını düşünüyorum. Bankanın bu süreci fark edememesi büyük bir güvenlik açığıdır" dedi.