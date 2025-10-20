Yeni Şafak
Kırşehir'de 2 saatte 366 bin TL dolandırıldı: Emekli maaşı ve kredi hesapları boşaltıldı

Kırşehir’de 2 saatte 366 bin TL dolandırıldı: Emekli maaşı ve kredi hesapları boşaltıldı

13:1320/10/2025, Pazartesi
DHA
Mehmet Adıgüzel
Mehmet Adıgüzel

Kırşehir’de hafta sonu tatilinde cep telefonuna yüklenen yabancı yazılımlar aracılığıyla dolandırıldığını iddia eden adam, 2 saat içinde 366 bin TL’sinin çekildiğini, 3 farklı kişinin adına tüketici kredisi kullanıldığını ve emekli maaşının da ele geçirildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Bir yıldır hukuk mücadelesi veren adam, bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Cep telefonuna farkında olmadan yabancı menşeli bir yazılım yüklendiğini ifade eden Mehmet Adıgüzel, kısa süre içinde banka hesaplarının boşaltıldığını fark etti. 2 saat içinde toplam 366 bin TL’sinin farklı hesaplara aktarıldığını ileri süren Adıgüzel, ayrıca kendi bilgisi dışında 3 farklı kişinin adına kredi çekildiğini ve emekli maaşına da erişildiğini söyledi. Durumu fark eder etmez emniyete başvuran Adıgüzel, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını belirtti. Adıgüzel, "Telefonumda yabancı ülkelere ait bazı yazılımlar fark ettiler. Bunun üzerinden tüm bilgilerime ulaşıldığını düşünüyorum. Bankanın bu süreci fark edememesi büyük bir güvenlik açığıdır" dedi.


Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulunan Adıgüzel, maddi kaybının yanı sıra kişisel verilerinin de tehdit altında olduğunu belirtti.



