Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 31 Ekim 2025 itibarıyla eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte geçersiz belgeyle yakalanmaları halinde cezai işlemle karşılaşacak.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekim ayında yalnızca 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Süre uzatılmayacak, lütfen randevunuzu alın ve belgelerinizi yenileyin.” ifadelerini kullandı.



