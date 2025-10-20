Eski tip ehliyetler için tanınan son yenileme süresi 31 Ekim 2025’te doluyor. Bu tarihten sonra yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve yenileme ücreti 7 bin lirayı aşacak. Peki ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte eski tip sürücü belgesi değiştirme evrakları.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025’te sona ereceğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sürenin yeniden uzatılmayacağını belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu. Şu anda yalnızca 15 TL karşılığında yenilenen ehliyetlerin, 1 Kasım’dan itibaren 7 bin 438 TL’ye kadar yükseleceği bildirildi. Peki Ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılır? Eski tip sürücü belgesi değiştirme belgeleri neler?
Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 31 Ekim 2025 itibarıyla eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte geçersiz belgeyle yakalanmaları halinde cezai işlemle karşılaşacak.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekim ayında yalnızca 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Süre uzatılmayacak, lütfen randevunuzu alın ve belgelerinizi yenileyin.” ifadelerini kullandı.
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?
31 Ekim’e kadar yapılan başvurularda ehliyet yenileme işlemi 15 TL’ye tamamlanıyor. Bu tutar, 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payından oluşuyor. Ancak 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesinde B sınıfı sürücü belgeleri için bedel 7 bin 438 TL olacak.
Ehliyetini yenilemek nasıl yapılır?
Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mobil uygulaması veya “nvi.gov.tr” adresi üzerinden randevu alabiliyor.
Eski sürücü belgesi değiştirme belgeleri neler?
Başvuru sırasında şu belgelerin hazır bulundurulması gerekiyor:
Eski tip sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont
Yeni ehliyetler, başvuru sonrası PTT aracılığıyla belirtilen adrese gönderiliyor. Bu süreçte, e-Devlet veya nüfus müdürlüğü üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.
Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların başvuru öncesinde aşağıdaki evrakları tamamlaması gerekiyor:
Eski tip ehliyet
Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü olur raporu
1 adet biyometrik fotoğraf
15 TL ücretin ödendiğine dair dekont
Ayrıca başvuru sahibinin MERNİS sisteminde kayıtlı açık adresi bulunmalı.