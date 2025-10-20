Yeni Şafak
Düğün salonundan çıkıp karşıya geçerken otomobilin çarptığı kazada öldü

Düğün salonundan çıkıp karşıya geçerken otomobilin çarptığı kazada öldü

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, yakınlarının düğünü sonrası salondan çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yusuf Korkmaz (70), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Göklü Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının düğününe katılan Yusuf Korkmaz, salondan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışırken S.Ç. yönetimindeki 20 P 3939 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Korkmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Korkmaz’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.





