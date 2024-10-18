Karttan katılım payı paket dışı

Savunma sanayiine destek için kredi kartlarından 750 lira kesinti yapılmasına ilişkin düzenleme AK Parti’nin gündeminden çıkarıldı. Savunma sanayiinde finansman ihtiyacının devam ettiğini vurgulayan AK Parti kaynakları, konuyla ilgili kalem kalem detaylı bir çalışma yapılacağını bildirdi.
AK Parti, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na kaynak sağlamak amacıyla limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartlarından 750 lira kesinti yapılmasına ilişkin düzenlemeyi gündeminden çıkardı. AK Parti kaynakları hazırlanacak yeni pakette kredi kartı kullanıcılarından kesinti yapılmasına ilişkin bir düzenlemenin yer almayacağını açıkladı. Savunma sanayiinde ‘Çelik Kubbe’ başta olmak üzere önemli projeler bulunduğunu ve bu projelerin finansman ihtiyacı olduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, bu konuda kalem kalem detaylı bir çalışma yapılacağını belirtti.
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda detaylı bir çalışma yapılması talimatı verdiğini belirten kaynaklar, 2025 yılı bütçesi de dikkate alınarak çalışmanın şekilleneceğini bildirdi. AK Parti tarafından savunma sanayiini desteklemek amacıyla Meclis’e sunulan savunma sanayiine destek paketinde 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 lira tutarındaki katılım payı alınması öngörülüyordu.