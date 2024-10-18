Karttan katılım payı paket dışı

AK Parti, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na kaynak sağlamak amacıyla limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartlarından 750 lira kesinti yapılmasına ilişkin düzenlemeyi gündeminden çıkardı. AK Parti kaynakları hazırlanacak yeni pakette kredi kartı kullanıcılarından kesinti yapılmasına ilişkin bir düzenlemenin yer almayacağını açıkladı. Savunma sanayiinde ‘Çelik Kubbe’ başta olmak üzere önemli projeler bulunduğunu ve bu projelerin finansman ihtiyacı olduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, bu konuda kalem kalem detaylı bir çalışma yapılacağını belirtti.