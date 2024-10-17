TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin herkesin gözbebeği olduğunu, özellikle yeni geliştirilen çelik kubbe hava savunma sistemi ve diğer elektronik harp sistemleriyle ilgili ciddi ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Savunma sanayii fonu görüşmeleri ne zamana ertelendi?

Güler, 2025 yılı bütçesinin bu hafta Meclis'e sunulacağını dile getirerek, "Teklifimizin gerek itiraz edilen hususlarını gerekse diğer kalemlerdeki miktarları bütçeden sonraki dönemlerde tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmelerini tamamlamış olduk. Ertelendi diyebiliriz. Detaylı inceleme yapacağız. İhtiyaç duyulacak diğer kalemleri de daha detaylı inceleyerek varsa bu konuda değiştirilecek ya da geri çekilecek hususları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz."

Savunma sanayi fonu nasıl oluşacak? İşte üzerinde çalışılan 5 seçenek

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu ve 2025 yılına bırakılan Savunma Sanayiini Destekleme Fonu Yasa Teklifi'nde bazı revizyonlar yapılacak. Yeni Şafak muhabiri Uğur Duyan üzerinde çalışılan 5 seçeneği yazdı:

Limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yapılacak 750 liralık fon katkı payının kaldırılması. Limiti 100 bin lira ve üzeri olan kredi kartlarından yapılacak 750 liralık kesintinin özel değil ticari işletmelerden yapılması. İşlem ücreti/katılım payının 375 liraya düşürülmesi. 750 liralık işlem ücreti/katılım payının bankalardan kesilmesi. İşlem ücreti/katılım payının 375 lirasının tüketiciden 375 lirasının bankadan alınması.

Çelik Kubbe nedir?

Çelik Kubbe'nin çok katmanlı boyutunu biraz daha açmakta yarar var. Çelik Kubbe’yi tarif ederken "KORKUT’tan SİPER’e kadar" ifadelerini kullanmak yanlış olmayacaktır. Spektrumun alt ucunda görev yapan KORKUT, ASELSAN yapımı, 35 milimetre çift namluya sahip çok alçak irtifa hava savunma sistemidir. Bu sistem yüksek atım hızı ve parçacıklı mühimmat konfigürasyonuyla özellikle kamikaze insansız hava aracı tehdidine karşı giderek daha kritik bir rol oynayacaktır. Çelik Kubbe'den bahsederken, KORKUT’u özellikle belirtmemizin bir nedeni daha var. KORKUT sadece bir hava savunma yeteneği değil, aynı zamanda bir C-RAM (counter-rocket, artillery, mortar) sistemidir. Daha açık bir anlatımla bu sistem düşmanın roket ve topçu unsurlarına karşı etkili olması amacıyla da geliştirildi. Dolayısıyla Çelik Kubbe, hava ve füze savunmadan C-RAM görevlerine uzanan, geniş bir profilde hava sahasını koruyacak.

Spektrumun en yüksek irtifa, en uzun menzil ucunda bulunan SİPER ise Türkiye’nin ilk stratejik karadan havaya füze (SAM) sistemidir.

150 kilometreden fazla menzili olan SİPER’in ikinci varyantı kapsamında atış testleri geçtiğimiz yıl icra edildi. Elbette, “KORKUT’tan SİPER’e” olarak tanımladığımız manzumenin ara katmanları da kritik önem taşıyacaktır. HİSAR-A ve HİSAR-O alçak/orta irtifa hava savunma sistemleri bahse konu yeteneklerden en önemlileridir. Hava savunma sistemlerinden dikkati çeken bir diğer kabiliyet de GÖKDEMİR'dir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Norveç yapımı NASAMS’la benzer bir operasyonel konsepte dayanan GÖKDEMİR, hava-hava füzelerinin hava savunma lançerlerinden ateşlenerek karadan-havaya konfigürasyonda kullanılmasını da beraberinde getirecektir.

Bunun için de TÜBİTAK SAGE yapımı GÖKDOĞAN füze ailesi kullanılıyor. GÖKDEMİR ve NASAMS gibi sistemler önemli, zira stratejik SAM sistemlerine kıyasla daha maliyet etkin bir çözüm anlamına geliyor. Özellikle uzun takvimlere yayılan çatışma ortamlarında mühimmat konusu en kritik gereksinim haline dönüşüyor.







