Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yeni torba yasa teklifinde Savunma Sanayi Fonu'na kaynak sağlamak amacıyla 100 bin TL'yi aşan kredi kartı sahiplerinden her bir kart için yıllık 750 TL kesinti yapılmasını öngördüklerini söylemişti.

Bakan Şimşek, "Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Bu konuda milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok." ifadelerini kullanmıştı.