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Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmeleri ertelendi

Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmeleri ertelendi

18:0315/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı. 2025 yılına kalan teklif için Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmeleri sonlandırdık" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 100 bin TL ve üzerinde limiti olan kredi kartlarından 750 TL'lik Savunma Sanayii Destekleme Fonu alınmasını öngören torba yasa teklifini Meclis'e sunduklarını bildirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yeni torba yasa teklifinde Savunma Sanayi Fonu'na kaynak sağlamak amacıyla 100 bin TL'yi aşan kredi kartı sahiplerinden her bir kart için yıllık 750 TL kesinti yapılmasını öngördüklerini söylemişti.

Bakan Şimşek, "Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Bu konuda milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok." ifadelerini kullanmıştı.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmeleri ertelendi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı.

2025 yılına kalan teklif için Güler,
"Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmeleri sonlandırdık"
dedi.


#Savunma Sanayii Fonu
#Abdullah Güler
#AK Parti
#Kredi Kartı

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