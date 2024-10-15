Devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ile cezası bulunan mükelleflerin isimleri vergi daireleri tarafından bugün açıklanıyor. Daireler, mükelleflerin isimlerini 31 Ekim’e kadar duyurmaya devam edecek.

VERGİ BORCU OLANLARIN İSİM LİSTESİ

Vergi yüzsüzü listeleri, 15-31 Ekim tarihleri arasında tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde duyurulacak.

5 MİLYON LİRA VE DAHA FAZLA BORCU OLANLAR LİSTEDE YER ALACAK

Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri bu listelerde yer alacak. 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla ödenmemiş vergisi bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında tarhiyatları kesinleşen ve borçlu olan mükellefler açıklanacak.

Türkiye genelinde yürütülecek bu uygulama kapsamında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki mükellefler, ilan edilen mücbir sebep kapsamında oldukları için listelere dahil edilmeyecek.

Aynı zamanda Belediye Kanunu ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümleri çerçevesinde yapılandırma süreçleri devam eden ya da belirli borçları takas ve mahsup işlemleri kapsamında olan mükellefler de listede yer almayacak.

DEPREMZEDELER KAPSAM DIŞINDA

Öte yandan Bakan Şimşek, deprem bölgesinde faaliyet gösteren mükelleflerin kapsam dışında olacağını bildirmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması uygun görüldü.

VERGİ BORCU NASIL SORGULANIR, NASIL ÖDENİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.







