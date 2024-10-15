Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Vergi borcu olanların listesi açıklanıyor: Bakan Şimşek kapsam dışında olanları açıkladı

Vergi borcu olanların listesi açıklanıyor: Bakan Şimşek kapsam dışında olanları açıkladı

14:2415/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Vergi borcu ödeme
Vergi borcu ödeme

5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler vergi dairelerince bugünden itibaren açıklanıyor. Vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri 31 Ekim'e kadar tüm vergi dairelerince duyurulacak. Peki, vergi borcu nasıl öğrenilir? Vergi borcu nasıl ödenir? İşte detaylar...

Devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ile cezası bulunan mükelleflerin isimleri vergi daireleri tarafından bugün açıklanıyor. Daireler, mükelleflerin isimlerini 31 Ekim’e kadar duyurmaya devam edecek.

VERGİ BORCU OLANLARIN İSİM LİSTESİ

Vergi yüzsüzü listeleri, 15-31 Ekim tarihleri arasında tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde duyurulacak.

5 MİLYON LİRA VE DAHA FAZLA BORCU OLANLAR LİSTEDE YER ALACAK

Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri bu listelerde yer alacak. 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla ödenmemiş vergisi bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında tarhiyatları kesinleşen ve borçlu olan mükellefler açıklanacak.

Türkiye genelinde yürütülecek bu uygulama kapsamında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki mükellefler, ilan edilen mücbir sebep kapsamında oldukları için listelere dahil edilmeyecek.

Aynı zamanda Belediye Kanunu ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümleri çerçevesinde yapılandırma süreçleri devam eden ya da belirli borçları takas ve mahsup işlemleri kapsamında olan mükellefler de listede yer almayacak.

DEPREMZEDELER KAPSAM DIŞINDA

Öte yandan Bakan Şimşek, deprem bölgesinde faaliyet gösteren mükelleflerin kapsam dışında olacağını bildirmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması uygun görüldü.

VERGİ BORCU NASIL SORGULANIR, NASIL ÖDENİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.



#vergi
#vergi borcu
#vergi borcu sorgulama
#vergi borcu olanlar
#vergi borcu ödeme

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2025 bedelli askerlik zamlandı mı, artacak mı?