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Ekonomi
Vergi kaçağına dijital kıskaç

Vergi kaçağına dijital kıskaç

Uğur Duyan
04:0019/09/2024, الخميس
G: 19/09/2024, الخميس
Yeni Şafak
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Kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinlik için yasal düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Bu çerçevede; dijital ortamda, satıcılar ve tüketicilere ilişkin verilerin elde edilmesi kolaylaşacak. Kayıtlı ekonomiye geçişi kolaylaştırmak adına vergi toplama süreçleri dijitalleşecek. Vergi idarelerinin denetim mekanizması daha rahat ve etkin bir şekilde sisteme işlenecek.

Ekonomi yönetimi, kayıt dışılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Kayıt dışılığı önlemede aksayan yanların ortaya konulmasını ve buna uygun çözüm mekanizmalarının üretilmesi için yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Buna göre, dijital ortamda, satıcılar ve tüketicilere ilişkin verilerin elde edilmesi kolaylaşacak. Kayıtlı ekonomiye geçişi kolaylaştırmak adına vergi toplama süreçleri dijitalleşecek. Vergi idarelerinin denetim mekanizması daha rahat ve etkin bir şekilde sisteme işlenecek.

ETKİN DENETİM

Edinilen bilgiye göre; yeni dönemde verimliliği ve rekabet gücünü artıracak adımlar atılacak. Ekonominin daha sağlıklı, istikrarlı ve güçlü bir şekilde büyümesi sağlanacak, denetimlerde etkinlik artırılacak. Dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak ve yatırım ortamının cazibesini artıracak uygulamalar geliştirilecek.

AĞIRLIK RADAR'DA

Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi için oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) sistemine ağırlık verilecek. Mali ve ekonomik verilerin entegrasyonu ve bu verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarını beslemesi suretiyle geliştirilecek.

YAPAY ZEKAYA TAKILACAK

Vergi kaçakçılığı fiillerinin tespitine yönelik yapay zekâ imkânlarından yararlanmak suretiyle vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecek. Vergi denetiminde vergiye tabi işlemlerin doğruluğunun tespitinde üçüncü taraf idari verilerden daha etkin yararlanılacak. Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesi sağlanacak. Bu suretle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu teşvik edilecek ve vergisel risk unsurlarının, dijital takip ve risk yaklaşımı ile izlenmesine devam edilecek.

Risk odaklı denetim

Kayıt dışılıkla mücadelede, teknolojik imkânlardan daha çok faydalanılacak. Tahsilatta etkinliğin artırılmasında vergilerin dijital alanda tahsilatı teşvik edilecek. Prim tabanını genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacak. Makro düzeyde kayıt dışı ekonomi boyutunun ölçülmesine ve vergi türleri bazında vergi açığı hesaplanmasına ilişin yeni yöntemler geliştirilecek.




#Vergi
#denetim
#yasal düzenleme

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