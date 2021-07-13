Gündem Kasapta dehşet kamerada Kokuyorsun dediği mesai arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
3. SAYFA

Kasapta dehşet kamerada: 'Kokuyorsun' dediği mesai arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Kağıthane’de kasap olan 19 yaşındaki Afgan genç, “Kokuyorsun, diğer tarafta çalış” dediği aynı yaştaki iş arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan genç hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı ise tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Kasapta dehşet kamerada: Kokuyorsun dediği mesai arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Arkadaşını bıçakladığını itiraf eden Ferhat R. cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Semtteki bir sokakta bulunan kasapta çalışan 19 yaşındaki Afganistan uyruklu Morad Nader, Afganistanlı iş arkadaşları Resul M. ve Ferhat R. (19) ile çalışmaya başladı. Gençler ellerindeki bıçaklarla etleri doğradığı esnada iddiaya göre Morad Nader yanında çalışan arkadaşı Ferhat R’ye,

“Sen kokuyorsun, diğer tarafta çalış” dedi. Bu söze sinirlenen R. ile Nader arasında kavga çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda Ferhat R, Nader’i kalbinden bıçakladı.
  • Ağır yaralanan Nader, iş arkadaşları tarafından iş yerinden çıkartılarak araçla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hemen ameliyata alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da kan donduran cinayet: Radyo programcısı kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü
GÜNDEM
Bursa'da kan donduran cinayet: Radyo programcısı kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü

İHA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çalışanlar bıçakla et doğruyor.

İHA

İkili arasında tartışma çıkıyor ve kavga başlıyor. Kavga esnasında katil zanlısı şahıs arkadaşını bıçaklıyor. Yaralı genç iş arkadaşları tarafından iş yerinden çıkartılıyor.

On yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan koca "cinayeti" itiraf etti
GÜNDEM
On yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan koca "cinayeti" itiraf etti


Kısa sürede yakalandı


Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ölen gencin arkadaşı Resul M.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri, Morad Nader’in aynı iş yerinde çalıştıkları esnada et doğrayan diğer arkadaşı Ferhat R. tarafından çıkan kavgadan bıçaklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ferhat R. Kağıthane polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yatağında vahşice öldürülen kadının katili 18 yıl sonra KKTC'de işlediği suçla yakayı ele verdi
GÜNDEM
Yatağında vahşice öldürülen kadının katili 18 yıl sonra KKTC'de işlediği suçla yakayı ele verdi

Cinayeti itiraf etti

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülen Ferhat R’nin burada ifadesi alınarak adli işlemi yapıldı. Arkadaşını bıçakladığını itiraf eden Ferhat R. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda kullanılan bıçak ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Anneanne cinayetine kurban giden iki çocuk ve annesi son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM
Anneanne cinayetine kurban giden iki çocuk ve annesi son yolculuğuna uğurlandı

Sigara izmariti ile 15 yıllık kan dondurucu cinayet çözüldü
GÜNDEM
Sigara izmariti ile 15 yıllık kan dondurucu cinayet çözüldü

Eyüpsultan'da cinayet: Anne ve ağabeyini koli bandıyla öldürdü
GÜNDEM
Eyüpsultan'da cinayet: Anne ve ağabeyini koli bandıyla öldürdü
Abone Ol Google News
Sahte hesaplara onay

Sahte hesaplara onay

​Twitter'daki manipülasyon konusunu gündeme getirdi.
Trabzon bu yeniliği sevecek

Trabzon bu yeniliği sevecek

​Sürmene bıçağının 50 yıllık geleneğini pandemide bozdu.
TUSAŞ 600 komponentin yerlileştirme çalışmalarına devam ediyor: 500 milyon dolar Türkiyede kalacak

Çok sayıda can kaybı var.

Üretim endeksi yıllık yüzde 40,7 yükseldi

​Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalandı.

Veliaht Prens Al Sabah'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler.

​15 Temmuz yüzsüzleri TSK'ya dönmek için başvurdular.

​Delta ile Delta Plus varyantı, ülkeleri alarma geçirdi.

​Mehmet Ali Şengül kırmızı listede aranıyordu.

​İHA'lar orman yangınlarına karşı da önemli başarı sağlıyor.
Türkiye'den 45 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Irak'a başsağlığı mesajı
Gündem

Türkiye'den 45 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Irak'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta koronavirüs hastalarının da kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden duyulan üzüntüyü dile getirerek, Irak'a başsağlığı dileğinde bulundu. Yangında 45 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor
Dünya

İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor

20 milyonluk bir spor izleyici kitlesine sahip İnigiltere'de maç günleri aileler ve kadınlar tarafından endişe ve korku ile bekleniyor. Araştırmalara göre İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da futbol maçlarıyla bağlantılı aile içi şiddet korkutucu boyutlarda. 2010 Dünya Kupası ile bağlantılı yürütülen bir araştırmaya göre İngiltere'de maç günlerinde ev içi ve ev dışı şiddet oranlarında %37'lik bir artış görüldü. İngiltere'de 2002, 2006, ve 2010 yıllarındanda aile içi istismar ve şiddet vakaları maç tarihleriyle aynı dönemlerde artıyor. Yapılan araştırmalarda İngiltere maçlarda berabere kaldığında şiddet vakaları yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 artıyor.
Hastaneden taburcu olurken sağlık çalışanlarını unutmadılar: Bıraktıkları not duygulandırdı
Hayat

Hastaneden taburcu olurken sağlık çalışanlarını unutmadılar: Bıraktıkları not duygulandırdı

Tekirdağ’da hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı teşekkür notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı. Hasta yakınları bir peçete üzerine yazdıkları notta, “Tüm emekleriniz ve ilginiz için teşekkür ederiz. İyi ki siz sağlık çalışanları varsınız. Hakkınızı helal edin. İyi çalışmalar” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.