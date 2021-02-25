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On yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan koca "cinayeti" itiraf etti

İstanbul'da 10 yıl önce eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve dosyanın tekrar incelemeye alınması üzerine ifadeye çağrılan koca, karısını öldürdüğünü itiraf etti.

Haber Merkezi AA
On yıldır kayıp olan 3 çocuk annesi Güldane Biçer'in yakınları Müge Anlı'nın programına kayıp başvurusunda bulunmuştu.
On yıldır kayıp olan 3 çocuk annesi Güldane Biçer'in yakınları Müge Anlı'nın programına kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 Eylül 2011'de Osman Biçer'in (43), eşi Güldane Biçer (32) hakkında kayıp başvurusunda bulunması konusuna ilişkin dosyayı, kadının yaşadığına dair bir emare bulunmaması üzerine tekrar incelemeye aldı.

Polis, kayıp başvurusunda bulunan Osman Biçer ve arkadaşı K.A'nın tekrar ifadesine başvurdu.

Osman Biçer ifadesinde, karısı Güldane Biçer'i 17 Eylül 2011'de, Büyükçekmece'de bir çiftlikte iş bulduğu, çiftlik sahibinin kendisini de görmek istediği bahanesiyle Karaağaç Mahallesi Eskice mevkiine götürdüğünü anlattı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAMIŞ

Eşi Güldane Biçer'e kendisini aldattığını düşündüğünü söylediğini, bu konuda aralarında tartışma çıktığını anlatan Osman Biçer, eşini, boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi olay yerinde bırakıp kaçtığını itiraf etti.

Şüpheli Osman Biçer, olaydan 2 gün sonra 19 Eylül 2011'de polise kayıp başvurusunda bulunduğunu ve olay yerine kazma kürekle dönüp cesedi gömdüğünü söyledi.

CESET PARÇALARI BULUNDU

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı kazı çalışması sonucu, bütünlüğü bozulmuş ceset parçalarını buldu.

Güldane Biçer'e ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Osman Biçer, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Güldane Biçer'in annesinin ise kemiklerin bulunduğu dakikalarda hayatını kaybettiği öğrenildi.


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