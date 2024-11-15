Katar’la sekiz yeni anlaşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı. Al Sani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı.





21 PARE TOP ATIŞIYLA KARŞILANDI

Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı. Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Sani, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.





BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani sonra ikili görüşmeye geçti. Basına kapalı görüşme sonrası iki lider açıklama yapmadı. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı ve iki ülke arasındaki sekiz anlaşmanın imza töreninin ardından Erdoğan, Al Sani onuruna yemek verdi. Külliye'deki yemek basına kapalı gerçekleşti. Yemeğe iki ülke heyetleri katıldı.





MEMNUNİYET DUYDUM

Katar Emiri Şeyh Temim, ziyaret sonrası yaptığı X paylaşımında, stratejik ilişkileri her alanda güçlendirerek sürdürme niyetini vurguladığını belirterek "İkili ortaklıklarımızı güçlendirmek, tarihi dostluğumuzu pekiştirmek adına karşılıklı olarak gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum" dedi.





8 anlaşma imzalandı

*Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda iki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etti. Toplantı sonrası iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani huzurunda imzalanan 8 anlaşma şöyle:

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı

*Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

*Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması.

*Törende ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imzaladı.











