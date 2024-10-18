Katil robotlarla soykırım

Rapora göre işgalci güç, uzaktan patlatılabilen tuzaklı robotlar kullanarak çevredeki ev ve binaları yerle bir ediyor. Kuzey’deki El-Kasabi Mahallesi’nde robotlarla gerçekleştirilen katliamlara tanık olan bir Filistinli yaşadılarını böyle anlatıyor: "Patlama sesi hava saldırılarının sesinden daha yüksekti. Daha sonra bu patlamanın tonlarca patlayıcıyla donatılmış bir robot tarafından yapıldığı ve aynı anda 6-7 evi yok ettiği keşfedildi. Evlerin içinde siviller olsun veya olmasın, işgal ordusu robotu havaya uçuruyorlar." Raporda İsrail ordusunun bu robotları ilk kez mayıs ayında Cibaliye Kampı’na yaptığı baskın sırasında kullandığı ifade edildi.





200 bin kişi açlığa terk edildi

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinli 12 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşıyor. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da İsrail ordusunca öldürülen onlarca Filistinlinin cenazesinin, ordunun sürdürdüğü kara harekatı ve hareket eden her türlü nesneyi hedef alması nedeniyle hala enkaz altından çıkarılmayı ve yollardan kaldırılmayı beklediği kaydedildi. Müdürlüğün açıklamasında, "Cibaliye yok ediliyor ve sistematik ölüme maruz kalıyor" ifadesine yer verildi. İşgalci güç, uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen Gazze'ye insani yardım kamyonu girmesine müsaade etmiyor.





İşgalciden bir okul katliamı daha

İsrail ordusunun, 14 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi de yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliye Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hasan Okulu'nu bombaladı. Saldırı nedeniyle okul bahçesindeki çadırlarda yangın çıktı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların bazıları, bölgedeki Kemal Advan ve El-Avde hastanelerine nakledildi.





THAAD bataryaları görüntülendi

ABD tarafından İsrail'in füze ve drone saldırılarından korunması için gönderilen THAAD hava savunma sistemini taşıyan zırhlı araçların işgal altındaki Batı Şeria'dan geçerek işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Birussebi (Beerşeba) bölgesine gittiğini gösteren fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda THAAD bataryalarının askeri konvoy olmaksızın taşındığı görüldü.











