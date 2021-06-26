Katillere ceza yağdı

ABDULLAH SARİCA

Yasin Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesiyle ilgili Yargıtay’ın bozma kararı üzerine 25 sanık yönünden yeniden görülen davada karar çıktı. İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan Börü ve arkadaşları, 2014’te HDP’nin çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim olaylarında PKK sempatizanlarınca katledilmişlerdi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 24 Nisan 2017’de karara bağlandı. Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay, 25 sanık hakkında verilen kararı Yasin Börü yönünden bozmuştu. “Börü’nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu, sanıkların bu suçu çocuğa karşı işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği” vurgulanmıştı.

15 SANIĞA AĞIR MÜEBBET

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Bozma kararı sonrası yeniden görülen davanın dünkü duruşmasında sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Sanıklar, beraat talebinde bulunurken Mahkeme, 15 sanık hakkında “çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Üç sanığa da aynı suçtan 23’er yıl hapis cezası verildi. 6 sanığın dosyası ayrılırken, 1 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.