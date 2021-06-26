Gündem Katillere ceza yağdı
ANKARA

Katillere ceza yağdı

Yargıtay’ın bozduğu Yasin Börü davası yeniden görüldü. Börü’nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğunu, sanıkların çocuğa karşı suç işlediğini göz önünde bulunduran mahkeme, 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa da 23’er yıl hapis cezası verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Katillere ceza yağdı
Yasin Börü

ABDULLAH SARİCA

Yasin Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesiyle ilgili Yargıtay’ın bozma kararı üzerine 25 sanık yönünden yeniden görülen davada karar çıktı. İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan Börü ve arkadaşları, 2014’te HDP’nin çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim olaylarında PKK sempatizanlarınca katledilmişlerdi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 24 Nisan 2017’de karara bağlandı. Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay, 25 sanık hakkında verilen kararı Yasin Börü yönünden bozmuştu. “Börü’nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu, sanıkların bu suçu çocuğa karşı işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği” vurgulanmıştı.

15 SANIĞA AĞIR MÜEBBET

Bozma kararı sonrası yeniden görülen davanın dünkü duruşmasında sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Sanıklar, beraat talebinde bulunurken Mahkeme, 15 sanık hakkında “çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Üç sanığa da aynı suçtan 23’er yıl hapis cezası verildi. 6 sanığın dosyası ayrılırken, 1 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

6-7 Ekim Kobani olaylarının gerçek yüzü!
OYNAT 05:39
6-7 Ekim Kobani olaylarının gerçek yüzü!
6-7 Ekim'de HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla başlayan sokak eylemlerinin gerçek yüzü.

Selahattin Demirtaş’ın ‘kanlı’ tarihi: 6-7 Ekim
GÜNDEM
Selahattin Demirtaş’ın ‘kanlı’ tarihi: 6-7 Ekim
Abone Ol Google News
Almanya sokaklarında dehşet

Almanya sokaklarında dehşet

​Bıçaklı kişi önüne gelene saldırdı: Üç ölü.
F.Bahçe kongresinde olay sözler

F.Bahçe kongresinde olay sözler

Ali Koç, F.Bahçe'de paralel yönetim kurulu olduğunu iddia etti.
Muharrem İnce: Atatürk gelse Kılıçdaroğluna karşı kurultay kazanamaz

​George Floyd'u öldüren polis hakkında mahkeme kararını verdi.
'Selam' <br>gençlerle buluştu

'Selam'
gençlerle buluştu

​Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVA'da.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.

​AFAD'dan açıklama gecikmedi.

​Türkiye'nin 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

​15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.