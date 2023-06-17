Katliama 5 gözaltı

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah saatlerinde tarlada silahlı kavga çıktığı, itfaiye, sağlık ve jandarmanın müdahale ettiği, bir süre sonra her iki ailenin yakınlarının gelmesiyle olayların yeniden başladığı ve ekiplerin çatışmanın ortasında kaldığı bildirildi. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturması sürüyor. 3 savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karışan 18 şüpheliden 5’i yakalandı. Hastanede tedavisi süren M.A. ve A.A.’nın da şüpheli sıfatıyla soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. Olayla ilgili 11 şüpheli her yerde aranıyor.