Katliama 5 gözaltı

Arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü.
Katliamla biten arazi kavgasında cenazeler toprağa verildi. Diyarbakır Bismil’e bağlı Serçe köyünde, aralarında husumet bulunan Alyamaç ve Taş aileleri arasında önceki gün 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Alyamaç ailesinden 5, Taş ailesinden 4 kişi öldü. Adli Tıp’a kaldırılan cenazeler, otopsilerin ardından dün sabah köylerine götürülüp defnedildi. Selim Alyamaç, Emin Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Ömer Alyamaç, Yunus Alyamaç Sarı Hüseyin köyünde, Mehmet Can Taş, Halil Taş, Orhan Taş ve Serhat Taş ise Serçeler köyünde güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.
11 KİŞİ ARANIYOR
Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah saatlerinde tarlada silahlı kavga çıktığı, itfaiye, sağlık ve jandarmanın müdahale ettiği, bir süre sonra her iki ailenin yakınlarının gelmesiyle olayların yeniden başladığı ve ekiplerin çatışmanın ortasında kaldığı bildirildi. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturması sürüyor. 3 savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karışan 18 şüpheliden 5’i yakalandı. Hastanede tedavisi süren M.A. ve A.A.’nın da şüpheli sıfatıyla soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. Olayla ilgili 11 şüpheli her yerde aranıyor.