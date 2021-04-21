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Gündem Kayıp papağanını anons yaparak sokak sokak arıyor Bulana 3 bin lira ödül
İSTANBUL

Kayıp papağanını 'anons yaparak' sokak sokak arıyor: Bulana 3 bin lira ödül

Pendik’te gri jako cinsi papağanı kaybolan Şenol Oğuz isimli vatandaş, aracına taktırdığı megafon sistemiyle sokak sokak anons yaparak papağanını aradı. Oğuz’un papağan arayışı, duyarsız kalmayan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de sosyal medya hesabı üzerinden o görüntüleri paylaşarak papağanını arayan vatandaşa yardımcı oldu.

Haber Merkezi İHA
Kayıp papağanını anons yaparak sokak sokak arıyor: Bulana 3 bin lira ödül
Vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla, papağanı bulmak için sokak sokak dolaşan Şenol Oğuz’un aracını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Pendik’te henüz yavruyken evine alıp büyüttüğü, "Çapkın" adındaki kırmızı kuyruklu gri jako cinsi papağanı kaybolan Şenol Oğuz isimli vatandaş aracına taktırdığı megafon sitemiyle sokak sokak anons yaparak papağanını aradı.

Anons sesini duyan mahalle sakinleri şaşırarak camlara çıktı. Alışılmamış arama yöntemine kayıtsız kalmayan vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla, papağanı bulmak için sokak sokak dolaşan Şenol Oğuz’un aracını görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ses getirdi.

İHA

"Bulana 3 bin lira gibi bir ödül verebilirim"

Papağanın sahibi Şenol Oğuz, "Papağanım Cumartesi saat 4 civarı gitti. O gittiğinden beri zaten aramaya devam ediyoruz. Bizim için evin bir bireyiydi o, kuştan daha öteydi. Zaten biz aramayı bırakmadık. Her türlü afişleri astık direklere, olmadı. Sesli olarak çocuklarımızın isteğiyle bunları yaptık. Aynısını almak sorun değil, aynısını alırız ama aynı sevgiyi verebilir mi, aynı mutluluğu bulabilir miyiz bunu düşünüyoruz sadece.

Çocuklar çok ağlıyor. İnsanlardan ricam şu mübarek günde kimdeyse Allah rızası için bize ulaşmaları. Zaten papağının karşılığında kim bize ulaşırsa belli bir miktar para ödülümüz var zaten. Bir an önce bulunmasını, görenlerin bilenlerin bizle iletişim haline geçmesini talep ediyoruz. Papağanımın ismi Çapkın’dı. Jako cinsi, kırmızı kuyruklu. Bebeklikten beri bakıyoruz. Mamasını şırıngayla beslerdik. Bizim için çok değerliydi. Bulana 3 bin lira gibi bir ödül verebilirim. Oğlum niyetliydi 12 yaşında, kendinden geçti duyunca.

Geçen akşam kızım rüyasında görüp, uyanıp balkonlara baktı ağladı. Çapkın’ın bulunması için Pendik civarındaki her yere afişler yapıştırdık. Bütün kayıp sitelerine ilanlar verdik. Pendik Kaynarca civarında her yerde arıyoruz" dedi.

İHA

Başkan Ahmet Cin, papağan arayışına duyarsız kalmadı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere duyarsız kalmayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de Oğuz için kendi sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından “Birbirini karşılıksız sevenleri gelin buluşturalım. Kırmızı kuyruklu gri jako papağan kaybolmuş. Umarım mutlu haberi kısa sürede veririz” sözleriyle paylaşımda bulunan Ahmet Cin’in paylaşımına yüzlerce beğeni geldi.

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