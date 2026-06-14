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Kayseri’de otomobil refüje çarptı: Dört kişi yaralandı

Kayseri’de otomobil refüje çarptı: Dört kişi yaralandı

21:1514/06/2026, Pazar
DHA
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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayseri’de otomobilin refüje çarptığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı’nda meydana geldi. B.Ç.Ç. idaresindeki 38 PK 660 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü B.Ç.Ç. ile araçta bulunan H.E., U.B. ve V.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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