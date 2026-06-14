Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak'ta su tankeri devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Şırnak'ta su tankeri devrildi: Sürücü ağır yaralandı

20:0914/06/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak-Siirt kara yolunda su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şırnak'ta su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Aydın G. idaresindeki 27 AVG 599 plakalı su tankeri, Şırnak-Siirt kara yolunun Kaymakam Çeşme köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


#Şırnak
#su tankeri
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda teşviki yasalaştı mı, Meclis’ten geçti mi? ÖTV’siz yerli otomobil desteği geliyor mu? İşte bilinen ayrıntılar