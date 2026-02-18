Yeni Şafak
Kayyum yerine belediyede seçim

Uğur Duyan
04:0018/02/2026, الأربعاء
G: 18/02/2026, الأربعاء
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21'inci toplantısını yapacak. En son 23 Aralık 2025'te toplanan komisyon, çalışmalarını tamamlamak için 2 ay ek süre daha alarak rapor yazım çalışmalarına odaklanmıştı. Rapor yazımı için komisyonda temsil edilen 5 siyasi partinin koordinatör üyeleri ve TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan oluşan heyet, bugüne kadar 6 toplantı yaptı. Son toplantısını önceki gün gerçekleştiren heyet, çalışmalarını tamamladı. Taslak rapor komisyondaki diğer partilerin onayına sunuldu.

Komisyonun bugün son şeklini oylayacağı rapor 68 sayfa. Taslakta kayyum uygulamalarına ilişkin öneriler de var. Belediye başkanlarının görevden alınması halinde yerlerine doğrudan kayyum atanması yerine, belediye meclisinde seçim yapılmasının öngörüldüğü bir model üzerinde duruluyor.

SİLAH BIRAKMA DOĞRULANACAK

Örgütün silah bıraktığının ve kendisini feshettiğinin devlet tarafından açık ve resmi biçimde doğrulanması, sürecin meşruiyeti açısından belirleyici eşik olacak. Taslakta, silah bırakma ve fesih sürecinin yalnızca güvenlik eksenli teknik bir prosedür olarak ele alınamayacağı vurgulandı. Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının bağlayıcılığına dikkat çekilerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyum mekanizmalarının güçlendirilmesi önerildi.

TUTUKSUZ YARGILAMA ESAS OLSUN

Raporda, tutuklamanın istisna olduğu ilkesine daha sıkı bağlı kalınması gerektiği belirtiliyor. tutuksuz yargılamanın esas alınması öneriliyor.

İnfaz mevzuatının AİHM ve AYM içtihatları doğrultusunda yeniden ele alınması gerektiği vurgulanıyor. Hasta ve yaşlı tutuklu ve hükümlüler için infaz erteleme mekanizmasının değerlendirilmesi de rapordaki dikkat çekici başlıklar arasında. Cezaevleri idare ve gözlem kurullarının yapısı ile karar süreçlerinin de gözden geçirilmesi isteniyor.


