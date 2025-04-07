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Kestiği ağaç sonu oldu: Başına dal düşen işçi hayatını kaybetti

Kestiği ağaç sonu oldu: Başına dal düşen işçi hayatını kaybetti

09:347/04/2025, Monday
DHA
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Salih Demir'in başına, çalışmalar sırasında düşen bir dal isabet etti.
Salih Demir'in başına, çalışmalar sırasında düşen bir dal isabet etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda ağaç keserken sırasında kopan dalın başına isabet ettiği Salih Demir (50), hayatını kaybetti.

Karabük Safranbolu'da ormanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Salih Demir'in başına, çalışmalar sırasında düşen bir dal isabet etti. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Salih Demir'in cenazesi inceleme sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#safranbolu
#zonguldak
#orman

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