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Kılıçdaroğlu'ndan destek değil geçmiş olsun

Kılıçdaroğlu'ndan destek değil geçmiş olsun

04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında ailesini ziyaret etmesinin perde arkası netleşti.

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ziyaret için ‘Geçmiş olsun ziyaretinden öte bir anlam yüklenmemeli. Bunu bir destek olarak değerlendirmemek gerekir” tespitini yaptı. Kılıçdaroğlu’nun ziyaret sonrası Saraçhane’ye gidip gitmeyeceği bu yönündeki sorulara da olumsuz yanıt verdiği ileri sürüldü.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Siyaset

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