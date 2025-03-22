Kılıçdaroğlu'ndan destek değil geçmiş olsun

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ziyaret için ‘Geçmiş olsun ziyaretinden öte bir anlam yüklenmemeli. Bunu bir destek olarak değerlendirmemek gerekir” tespitini yaptı. Kılıçdaroğlu’nun ziyaret sonrası Saraçhane’ye gidip gitmeyeceği bu yönündeki sorulara da olumsuz yanıt verdiği ileri sürüldü.