Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Özgür Özel'den 'kayyum' önlemi: CHP olağanüstü kurultay kararı aldı

Özgür Özel'den 'kayyum' önlemi: CHP olağanüstü kurultay kararı aldı

16:4721/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel, CHP'yi 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürüyor.
Özgür Özel, CHP'yi 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı. Olası bir kayyum kararına karşı bu adımı attığını söyleyen Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü kurultay kararı aldık. 6 Nisan'da delegelerimizi sandık başına bekliyoruz." dedi.

İBB ve Ekrem İmamoğlu'na başlatılan soruşturma sonrasında Saraçhane'de açıklamalarda bulunan Özgür Özel, partisini olağanüstü kurultaya götüreceğini açıkladı.

CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor

"Bugün bir tenezzül, yeni bir tasarruf, yeni bir girişimle CHP'ye kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların, yazı yazanların, binalar dışında oy kullanılamaz, halk oy kullanamaz gibi hazırlıklarını da gördük. Buna karşı bugün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş olan bir başvuruyu büyük bir memnuniyetle size açıklamak isterim." diyen Özel,
"Tüzüğümüzün Genel Başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak, 15 gün sonrasına Olağanüstü Kurultay kararı aldığımızı, partiyi Olağanüstü Kurultay'a götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz."
dedi.

"Bundan sonraki süreçte 15 gün sonra, 6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP delegeleri, Olağanüstü Kurultay sandığının başına geçip, bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışan, niyetlenenlere inat, o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir." diye konuşan Özel, "O gün, 6 Nisan günü, ben CHP'nin genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim. CHP'nin genel başkanı olarak partiyi Olağanüstü Kurultay'a götürüyorum. Bunu 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla 'Haydi işinize' diyerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu 'şaibeli' demişti: Soruşturma başlatılmıştı

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu Özgür Özel’e kaptırdığı 38. Kurultay'a ilişkin ‘şaibeli’ hatırlatması yaparak “Sayın Genel Başkan’ın çok açık bir açıklama yapması lazım” demişti.

Bu gelişme sonrası CHP kurultayı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

CHP'nin bir önceki kurultayında ne oldu?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı Özgür Özel karşı karşıya geldi.

İlk turda; Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy, Özgür Özel ise 682 oy aldı.

Salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

İkinci turda, Özel 812 oy, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Böylece Özgür Özel, CHP’nin 8. Genel Başkanı oldu.

Özellikle delegelere para teklif edildiği yönündeki iddialar, kurultayın en çok tartışılan konularından biri oldu.

Bazı delegeler, "oy karşılığında maddi tekliflerle karşılaştıklarını" iddia etti.



#CHP
#Kurultay
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa iftar vakti: 21 Mart Cuma akşam ezanı saati