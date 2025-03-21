Özgür Özel'den 'kayyum' önlemi: CHP olağanüstü kurultay kararı aldı

"Bugün bir tenezzül, yeni bir tasarruf, yeni bir girişimle CHP'ye kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların, yazı yazanların, binalar dışında oy kullanılamaz, halk oy kullanamaz gibi hazırlıklarını da gördük. Buna karşı bugün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş olan bir başvuruyu büyük bir memnuniyetle size açıklamak isterim." diyen Özel,

"Bugün bir tenezzül, yeni bir tasarruf, yeni bir girişimle CHP'ye kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların, yazı yazanların, binalar dışında oy kullanılamaz, halk oy kullanamaz gibi hazırlıklarını da gördük. Buna karşı bugün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş olan bir başvuruyu büyük bir memnuniyetle size açıklamak isterim." diyen Özel,

"Bundan sonraki süreçte 15 gün sonra, 6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP delegeleri, Olağanüstü Kurultay sandığının başına geçip, bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışan, niyetlenenlere inat, o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir." diye konuşan Özel, "O gün, 6 Nisan günü, ben CHP'nin genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim. CHP'nin genel başkanı olarak partiyi Olağanüstü Kurultay'a götürüyorum. Bunu 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla 'Haydi işinize' diyerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.