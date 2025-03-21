Özgür Özel'den 'kayyum' önlemi: CHP olağanüstü kurultay kararı aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı. Olası bir kayyum kararına karşı bu adımı attığını söyleyen Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü kurultay kararı aldık. 6 Nisan'da delegelerimizi sandık başına bekliyoruz." dedi.
İBB ve Ekrem İmamoğlu'na başlatılan soruşturma sonrasında Saraçhane'de açıklamalarda bulunan Özgür Özel, partisini olağanüstü kurultaya götüreceğini açıkladı.
CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
"Bundan sonraki süreçte 15 gün sonra, 6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP delegeleri, Olağanüstü Kurultay sandığının başına geçip, bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışan, niyetlenenlere inat, o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir." diye konuşan Özel, "O gün, 6 Nisan günü, ben CHP'nin genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim. CHP'nin genel başkanı olarak partiyi Olağanüstü Kurultay'a götürüyorum. Bunu 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla 'Haydi işinize' diyerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu 'şaibeli' demişti: Soruşturma başlatılmıştı
CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu Özgür Özel’e kaptırdığı 38. Kurultay'a ilişkin ‘şaibeli’ hatırlatması yaparak “Sayın Genel Başkan’ın çok açık bir açıklama yapması lazım” demişti.
Bu gelişme sonrası CHP kurultayı hakkında soruşturma başlatılmıştı.
CHP'nin bir önceki kurultayında ne oldu?
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı Özgür Özel karşı karşıya geldi.
İlk turda; Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy, Özgür Özel ise 682 oy aldı.
Salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.
İkinci turda, Özel 812 oy, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Böylece Özgür Özel, CHP’nin 8. Genel Başkanı oldu.
Bazı delegeler, "oy karşılığında maddi tekliflerle karşılaştıklarını" iddia etti.