Rüşvetin kanıtı olmaz tanığı olur o da benim!

CHP’de 4-5 Kasım 2023’te yapılan ve Özgür Özel’in başkan seçildiği Olağan Kurultay’a dair soruşturma sürüyor. Kurultaydaki “Para ile delege satın alındı” iddialarını ortaya atan ve bu kapsamda daha önce ifadesi alınan CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, “rüşvetin ayrıntılarını” anlattı.





SİYAH ÇANTADA DOLARLAR VARDI

Kurultay öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte hareket ettiklerini belirten Çakır, “Doğudaki delegelerle ben görüştüm. Delegeleri, Karabat ve Çelik ile Ankara’daki Marriott Hotel’in -2’nci katında görüştürdüm. Orada Özgür Karabat’ın siyah çantasının içinde dolarlar olduğunu gördüm. Rüşvetin kanıtı olmaz şahidi olur. O şahit de benim” dedi. Özgür Karabat’ın bu dolarları niçin yanında taşıdığını sorgulayan Çakır, “Bir insan neden bir çantada dolar yanında taşır? Hele ki bu insan bir milletvekili. Ve kurultay dönemi. Sabahı kurultay olacak. Bu adam neden yanında dolarları taşıyor” diye sordu.





BUNUN ADI SİYASİ RÜŞVET!

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın siyasi rüşvetle oylarını aldıklarını söyleyen Çakır, “Başkan Nihat Yeşiltaş’ın oğlu Ozan Hasret Yeşiltaş şu anda İBB’de kültür işlerinde personel. Kurultaydan sonra işe alındı. İstanbul’da başka bir genç yoktu da bunlar Bursa’dan, il başkanının oğlunu İBB’de işe aldılar. Böyle bir şey mümkün mü, biz buna siyasi rüşvet diyoruz” ifadelerini kullandı.





KILIÇDAROĞLU İLE ALAKAM YOK

Hedef tahtasına oturtulduğunu ifade eden Çakır, “Ben Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bu mücadelenin içindeydim. Herkes Kılıçdaroğlu’na yüklüyor konuyu da benim Kılıçdaroğlu’yla uzaktan yakından alakam yok. Beni görevden alan Ali Mahir Başarır çıkıp, ‘Biz Erkan Çakır hakkında bir sürü suç duyurusunda bulunduk’ diyor. Şu an bana ulaşan bir suç duyurusu yok, bu sebepten hiç ifadeye çağırılmadım” diye konuştu.





CHP ‘MALI GÖTÜRELİM’ DERDİNDE

Kendisine farklı sebeplerden kumpas kurmaya çalışıldığını ifade eden Çakır, “Tehditler daha önceden vardı. Daha sonra belediyelerle ilgili usulsüzlükleri, müteahhitlerin nasıl işler yaptığını, kimlerle ne işler yaptığını yazdık. Bundan dolayı da bize tehditler gelmeye başladı. Ben ifşa süreci başlattım. Biz mücadeleyi bırakmayacağız. Kim bu devletin, milletin malını yiyorsa biz bunun için mücadele vereceğiz. CHP hiçbir zaman iktidar olmak istemedi. CHP AK Parti iktidarda kalsın biz AK Parti’yi suçlayalım alttan alttan malı götürelim derdine düştüler. Tabii biz bunları ifşa edince bu kişilerin zoruna gitti” ifadelerini kullandı.



