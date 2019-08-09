Gündem Kimliğini görmek isteyen doktoru darp etti
3. SAYFA

Gaziantep Haber: Kimliğini görmek isteyen doktoru darp etti

Kimliğini görmek isteyen doktoru darp etti

Gaziantep’te istediği ilaçlar ile raporundaki ilaçları uyuşmayan hasta iddiaya göre, kendisinden kimlik isteyen bir aile hekimini darp etti.

Haber Merkezi IHA
İstediği ilaçlar ile raporundaki ilaçları uyuşmayan hasta, kendisinden kimlik isteyen bir aile hekimini darp etti.
İstediği ilaçlar ile raporundaki ilaçları uyuşmayan hasta, kendisinden kimlik isteyen bir aile hekimini darp etti.

Gaziantep’te istediği ilaçlar ile raporundaki ilaçları uyuşmayan hasta iddiaya göre, kendisinden kimlik isteyen bir aile hekimini darp etti. Dudağı patlayan doktor 25 Aralık Hastanesinde tedaviye alındı.

Gaziantep’te son günlerde yaşanan sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi eklendi. Edinilen bilgiye göre, son şiddet olayı kent merkezindeki Nükhet Ersoy Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı. Burada Aile Hekimliği yapan 67 yaşındaki Dr. Mustafa Talat Bayram, kendisinden raporunda yazılı olmayan ilaçları istediği iddia edilen bir şahısın saldırısına uğradı.

Yaşanan saldırının ardından Dr. Bayram’ın dudağı patladı. 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan doktor gözetim altında tutuluyor.


Saldırının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dr. Mustafa Talat Bayram, "Hastanın istediği ilaçla dosyasındaki ilaç uyumsuzdu. Hasta izinli olan doktorun hastası, yani benim hastam olmadığı için ben de kimliğini istedim. Önce ’kimliğim yok’ dedi, sonra da ’arabada, gidip alıp geleyim’ dedi. Biz de kimlik olmadan işlem olamayacağını söyledik. Hasta odadan çıkarken küfürler savurmaya başladı. Sonra tekrar geldi, kimliğini de getirdi. Kimlik doğruydu, ilacını yazacaktım ama o sırada masadaki su bardağına vurup devirdi. Sonra da bana saldırdı. Ağzıma yumruk attı. Sonra işte acil servise geldik. Şu an hala baş dönmesi var, ağrı var. Buradaki hekimler 6 saat gözetimde kalmamız gerektiğini söyledi" dedi.

REKLAM

Yaşanan olayı kınayan Türk-Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak ise "Raporlu aile ikimizin yerine bakan başka bir hekim saldırıya uğramıştır. Olayı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıların önüne geçilmesini istiyoruz. Bir doktor hastasının sadece kimliğini istediği için darp edilemez. Şahıs, doktorumuza ’sen beni nasıl tanımazsın, benden nasıl kimlik istersin’ diyerek saldırmıştır. 65 yaşını aşmış, 70 yaşına merdiven dayamış bir doktorumuz, bu vatana hizmet etmiş bir doktorumuz saldırıya uğruyor. Artık ne söylesek, ne desek nafile. Sağlıkta şiddeti kınamanın ardı arkası kesilmiyor. Sağlıkta şiddetin önü kesilemiyor. Bu bir hafta içerisinde Gaziantep’teki üçüncü şiddet olayı. Hükumet yetkililerine, Sağlık Bakanımıza açık çağrıda bulunuyorum, artık söyleyecek söz bulamıyoruz. Artık yeter diyoruz. Bu şiddet nereye gidecek, hangi noktalara varacak. Daha kaç can vereceğiz, kaç hekim, kaç sağlık çalışanı saldırıya uğrayacak" diye konuştu.


Öte yandan, doktora saldıran A.İ isimli şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 5 yaralı
GÜNDEM
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 5 yaralı
Konut kredisine 34 bin başvuru

Konut kredisine 34 bin başvuru

​%0.99'luk konut kredisine 5,9 milyar TL'lik talep geldi.
Afrinde üs bölgesine saldırı

Afrin'de üs bölgesine saldırı

​2 askerimizin yaralandığı saldırıya, anında karşılık verildi.
Başvuran aracını alacak

Başvuran aracını alacak

El konulan 40 bin araç için iade süreci bugün başladı.
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.
2. Lig'e gitti

2. Lig'e gitti

​Japon yıldız Kagawa'dan şaşırtan imza.
İade<br>hakkınız var

İade
hakkınız var

​Kazaya karışan araç sahipleri dikkat!

2 yıl erken bitecek

2 yıl erken bitecek

​Rize-Artvin Havalimanı'ndan güzel haber geldi.

Ara bölgede buluştular

Ara bölgede buluştular

​İki lider, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri görüştü.

İlk kez ele geçirildi

İlk kez ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.
Hareketlilik başladı

Hareketlilik başladı

Havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor.
Türbülanstan çıktık

Türbülanstan çıktık

​Bakan Albayrak 'cari denge' açıklaması yaptı.
Kamu işçilerine<br>yeni zam teklifi

Kamu işçilerine
yeni zam teklifi

​2020 zam teklifi ocak ve temmuzda yüzde 3 oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.