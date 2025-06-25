Kiptaş dairelerini ücretsiz mi aldılar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kiptaş’ın, Pendik Arkatlı Evleri Projesi'nde CHP yandaşı 100 kişiye yarı fiyatına daire vermesinin yankıları sürüyor. Yeni Şafak, projeyle ilgili önemli bir belgeye ulaştı. Projedeki 604 daire, 224 home office ve 65 ticari birime ilişkin detayların bulunduğu Excel tablosunda önemli bir detay dikkat çekti.





VIP İSİMLER KIRMIZIYA BOYANMIŞ

“Daire tipi”, “kat bilgisi”, “konumu” gibi bilgilerin yazılı olduğu tabloda, bağımsız bölüm ve ticari birimleri satın alanların “ödeme bilgisi” de yer alıyor. Ancak listede “kırmızı” renkle gösterilen, düşük bedelle ev sahibi olan kişilerin ödeme bilgisi alanı boş. Kiptaş’ın, çoğunu yarı fiyatına, bazılarını da üçte biri ya da dörtte bir fiyatına verdiği daireleri alan VIP listedeki isimlerin, bu evler için ödeme yapıp yapmadığı araştırılıyor.





SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Adem Soytekin’in savcıya verdiği 14 saat ifadeyle gün yüzüne çıkan skandalla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 100 kişilik VIP liste ile torpil ve değerinin altında mülk edinerek kamuyu zarara uğratan şahıslar hakkında çalışma başlatıldı. Bu süreçte ihmali bulunanların da araştırılması için talimat verildi.





Savcılara hakaretten bir dava daha

İBB’deki yolsuzluk gerekçesiyle tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’na savcılara hakaretten yeni dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 2 Cumhuriyet savcısı müşteki olarak yer aldı. İddianamede, İmamoğlu’nun 23 Mart'ta hakimlikteki sorgusunda, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan 2 savcıya hakaret ettiği belirtildi. İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor.



