Kiracı iş yerini tahliye etmek için talepleriyle pes dedirtti: 'Ya bu parayı vereceksiniz ya da senet yazacaksınız'

Mersin’de bir iş yeri tahliye davası, iddialar nedeniyle yargıya taşındı. Dükkan sahibi Fahrettin Karakuş, 10 yıl önce kiraya verdiği iş yerini geri almak istediğinde, kiracısının anahtar teslimi için kendisinden 12 milyon TL talep ettiğini iddia etti. Karakuş, "Senet ya da nakit 12 milyon getirin, aksi halde dükkânı başkasına kiralarım" denildiğini öne sürerken, kiracı iddiaları yalanladı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu, süreç yargıya taşındı.





Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki bir iş yeri için yaşandı. İddiaya göre, 10 yıl önce N.E.'ye kiralanan iş yeri, mal sahibi Fahrettin Karakuş tarafından geri alınmak istendi. Mal sahibi kiracısına önce 'tahliye taahhütname' gönderdi. 6 aylık süre içerisinde çıkmayan N.E., 2 ay süre daha istedi. Karakuş, o süre de geçtikten sonra yan tarafa taşınan ancak anahtarı teslim etmeyen kiracısı ile bir türlü anlaşamadı. Kiracısının, kendisinden 12 milyon TL'lik para veya senet istediğini ileri süren Karakuş, çözüm bulamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.





KİRACIDAN TAHLİYE İÇİN 4 ŞART





Mağdur olduğunu ifade eden Fahrettin Karakuş, "6 ay önce imzalı tahliye taahhütname gönderdik, 2 ay daha beklememizi istedi. Biz de 2 ay daha süre verdik ve şu ana kadar çıkmadı. Gidip anahtarı teslim alacağız ama anahtarı vermek istemiyor. '12 milyon ya bana para vereceksiniz ya da 12 milyon senet yazmanız gerekiyor.







