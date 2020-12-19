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KIRKLARELİ

Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan CHP için başkanlık açıklaması

CHP'ye yeni başkan adayı: Gönlümde böyle bir şey var

Yerel seçimlerde bağımsız aday olarak Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Kesimoğlu katıldığı programda Muharrem İnce ile olan siyasi yakınlığının parti yönetimi tarafından tepki gördüğünü belirtirken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi. Kesimoğlu, program sunucusun "CHP Genel Başkanı olmak gibi bir düşünceniz var mı?" sualine, "Bir partili olarak gönlümde böyle bir şey olduğunu söylemek isterim. Neden olmasın?’’ dedi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimlerde bağımsız aday olarak seçim kazanan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, bir sosyal medya kanalının programına konuk oldu.

HEDEFİNE KILIÇDAROĞLU'NU ALDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday gösterilmediğini, Muharrem İnce ile olan yakınlığı dolayısıyla parti yönetiminin kendisini istemediğini söyleyen Kesimoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamalarda bulundu.

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MUHARREM İNCE BİRLİKTE OLMAMIN BEDELİ BU

Muharrem İnce ile olan siyasi yakınlığının parti yönetimi tarafından tepki gördüğünü söyleyen Kesimoğlu, ‘’Kırklareli’nde kim ne derse desin bir Kesimoğlu gerçeği var. Kim ne derse desin böyle bir gerçek var. Onu yok etmek, kendilerine siyasi kulvarda yer açmak isteyen ismini bile söylemeye tenezzül etmediğim bir takım kişiler var. Onlar genel merkeze yalan yanlış bilgiler verdi. ‘Şapkamızı koyacağız, istediğimiz adayı seçtireceğiz’ dediler. Ben İnce ile çok siyaset yaptım. Parti yöneticisi genel başkan yardımcısı tarafından onla birlikte olmamın da bedeli olduğu söylendi. Tabi bunun ne kadarı etkili oldu bilmiyorum. Ben sonuca bakıyorum, CHP’den aday gösterilmedim’’ dedi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, bir sosyal medya kanalının programına konuk oldu.

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ADAY YAPILMAMAM KIRKLARELİ'NİN İRADESİNE İPOTEK KONMASIDIR

Yerel seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kırklareli’ne geldiğini hatırlatan Kesimoğlu, ‘’Ben 40 yıllık Cumhuriyet Halk Partili olduğumu ifade ettim. 20 yıldır kendi adıma siyaset yapıyorum. Özellikle genel başkan 2019 seçimi öncesi Kırklareli’ne geldi. Meydanda bir şeyler söylendi. Benim aday yapılmamam, bana değil Kırklareli’nin iradesine ipotek konmasıdır. Dolayısıyla benimle ilgili bir tasarruf söz konusu ise şekil şartlarına dikkat etmek zorundayım. Ben neden aday gösterilmediysem o kişiler Kırklareli halkına açıklama yapacaklar. Bu bir kibir değil, Kırklareli halkına duyduğum saygıdan kaynaklanan bir taleptir.’ İfadelerini kullandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu

ADIM CHP GENEL BAŞKANLIĞI İÇİN GEÇTİ

Program sunucusun "CHP Genel Başkanı olmak gibi bir düşünceniz var mı?" sorusuna, CHP Genel Başkanı olmak istediğini söyleyen Kesimoğlu, ‘’2002 yılında ön seçimde 1. ıradan milletvekili adayı oldum. 2004 yerel seçimlerinde aldığımız sonucu beğenmedik. 30 milletvekili Baykal’a karşı bir yürüyüş başlattık. Adı ‘İktidara Yürüyüş’ hareketidir. İlk sözcüleri de bendim, arkamda 29 milletvekili vardı biri de Kılıçdaroğlu’ydu. Kısa süre sonra 25 milletvekilimiz muhalefetten vazgeçtiler. O dönem benim adım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevi için geçti. Öyle bir düşüncem yoktu tabi ki ama zaman içerisinde olgunlaşıyorsunuz. Neden olmasın? Ben de herhalde bu konuda mücadele eden kişiler kadar donanımlıyım. Bugüne kadarki birikimlerimi sadece Kırklareli halkına değil, ülke halkına da sunmak isterim. Bu tabi ki bir genel başkanlık talebi değil, sadece sorulan soruya verilen yürekten bir cevaptır. Nasıl bir teğmen genel kurmay başkanı olmak isterse, kaymakam vali olmak isterse, ben de bir partili olarak gönlümde böyle bir şey olduğunu söylemek isterim. Neden olmasın?’’ diyerek açıklamasını noktaladı.

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