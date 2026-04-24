Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

Uluslararası düzeyde aranan isimlerden biri olan Hindistan uyruklu Salim Dola, Türkiye’de düzenlenen operasyonla yakalandı. INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenilen Dola’nın, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla arandığı belirtildi.