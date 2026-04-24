Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

18:0924/04/2026, الجمعة
Hintli uyuşturucu baronu Salim Dola İstanbul'da yakalandı.
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Hindistan’ın en büyük uyuşturucu baronu Salim Dola, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Beylikdüzü’ndeki bir hücre evine düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.

Uluslararası düzeyde aranan isimlerden biri olan Hindistan uyruklu Salim Dola, Türkiye’de düzenlenen operasyonla yakalandı. INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenilen Dola’nın, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla arandığı belirtildi.
Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Salim Dola’nın Beylikdüzü'nde saklandığı adres tespit edildi.

Uluslararası zehir tacirinin, gizlendiği adreste yapılan aramalarda sahte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kimliği ele geçirildi.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listesi 2026: ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listesi açıklandı mı?