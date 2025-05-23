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Kocaeli'de 70 ayrı suçtan 70 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 70 ayrı suçtan 70 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

14:1723/05/2025, Cuma
AA
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Kocaeli'de, hakkında 70 ayrı dosyadan 70 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 70 ayrı dosyadan 70 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan T.D'yi (27), düzenlediği operasyonla yakaladı.


Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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