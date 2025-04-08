Kocasinan Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyelerine 31 Mart yerel seçimlerin üzerinden geçen bir yılını değerlendiren bir sunum yaptı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan, birçok açıdan bakıldığında Kocasinan Türkiye’nin lider belediyelerinden biri olduğunu söyledi.
Kocasinan Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, meclis üyelerine 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra geçen bir yılını değerlendiren bir sunum yaptı.
“Yeni bir şehir inşa ediyoruz”
Azerbaycan’a kadar uzanan yol yaptık
Meclis toplantısında, 21 gündem maddesi ile birlikte 2024 yılı Başkanlık faaliyet raporu görüşüldü. Yapılan hizmetler konusunda meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin birçok projeyi kendi öz kaynakları ile hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan, göreve geldikleri günden itibaren ilçeye Azerbaycan’a kadar uzanan mesafeye eşdeğer olan bin 387 kilometre yol inşa ettiklerini belirtti.
Sosyal tesis ve dönüşümde örnek belediye
Daha yeşil, daha sosyal Kocasinan
Bütçenin yüzde 55’i yatırıma ayrıldı
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin gelirlerinin yüzde 50’sini kendi kaynaklarıyla sağladığını ve bütçenin yüzde 55’ini de doğrudan yatırıma ayırdıklarını söyleyerek, bu konuda Türkiye’de örnek gösterilen belediyeler arasında olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Bu hizmetleri gerçekleştirirken elbette ekonomik güce ve teknik kapasiteye ihtiyaç duyulmaktadır. Kayseri’de tek olan, en modern, en çevreci ve en büyük asfalt plentini şehrimize kazandırdık.
Bunun yanında agrega tesisimiz de kamu adına Kayseri’de tek olan, Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biridir. Asfalt üretiminde kullanılan bitüm ve mıcır gibi malzemeler olmadan üretim yapılamaz. Bu malzemeleri de kendi tesisimizde üretiyoruz. Tesisimiz, şu ana kadar kendini amorti etmiş durumdadır.Yeni bir tesis olan Hububat Eleme Tesisi ise tarıma ve çiftçimize verdiğimiz değerin somut bir göstergesidir” şeklinde konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar’ın yaptığı sunum sonrasında, Mecliste Komisyon Seçimleri Gerçekleştirildi.