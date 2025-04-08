



Kocasinan Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı Gündem / Kayseri





Kocasinan Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, meclis üyelerine 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra geçen bir yılını değerlendiren bir sunum yaptı.

“Yeni bir şehir inşa ediyoruz”

Çolakbayrakdar, şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirdiklerini belirterek “Her alanda hemşerilerimizin mutlu olabileceği yeni bir şehir inşa ediyoruz” dedi.

Azerbaycan’a kadar uzanan yol yaptık

Meclis toplantısında, 21 gündem maddesi ile birlikte 2024 yılı Başkanlık faaliyet raporu görüşüldü. Yapılan hizmetler konusunda meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin birçok projeyi kendi öz kaynakları ile hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan, göreve geldikleri günden itibaren ilçeye Azerbaycan’a kadar uzanan mesafeye eşdeğer olan bin 387 kilometre yol inşa ettiklerini belirtti.

Sosyal tesis ve dönüşümde örnek belediye

Kocasinan’ın yüzölçümü itibariyle merkez ilçeler arasında en büyüğü olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, bugüne kadar 3 bin 979 konutu kentsel dönüşümle hak sahiplerine teslim ettiklerini kaydetti. Çolakbayrakdar, “A’dan Z’ye tüm projeyi kendimiz planlayıp uyguladık” dedi. Sosyal dönüşümün de önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bugüne kadar 42 sosyal tesis kazandırdık. Her biri aktif şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Devamı da geliyor” diye konuştu.

Daha yeşil, daha sosyal Kocasinan

“Yeşil bir Kayseri, yeşil bir Kocasinan” vizyonu doğrultusunda 6 milyon 792 bin metrekarelik yeşil alana ulaşıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, kişi başına düşen yeşil alan miktarını da 17 metrekareye çıkardıklarını vurgulayarak, bu rakamın Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ortalamanın çok üzerinde olduğunun altını çizdi. Sosyal projelerine de değinen Başkan, Dost Market, Dost Mağaza, evde bakım hizmetleri ve sosyal market gibi uygulamalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın 12 ayı boyunca destek sağladıklarını söyledi.

Bütçenin yüzde 55’i yatırıma ayrıldı

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin gelirlerinin yüzde 50’sini kendi kaynaklarıyla sağladığını ve bütçenin yüzde 55’ini de doğrudan yatırıma ayırdıklarını söyleyerek, bu konuda Türkiye’de örnek gösterilen belediyeler arasında olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Bu hizmetleri gerçekleştirirken elbette ekonomik güce ve teknik kapasiteye ihtiyaç duyulmaktadır. Kayseri’de tek olan, en modern, en çevreci ve en büyük asfalt plentini şehrimize kazandırdık.





Bunun yanında agrega tesisimiz de kamu adına Kayseri’de tek olan, Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biridir. Asfalt üretiminde kullanılan bitüm ve mıcır gibi malzemeler olmadan üretim yapılamaz. Bu malzemeleri de kendi tesisimizde üretiyoruz. Tesisimiz, şu ana kadar kendini amorti etmiş durumdadır.Yeni bir tesis olan Hububat Eleme Tesisi ise tarıma ve çiftçimize verdiğimiz değerin somut bir göstergesidir” şeklinde konuştu.



