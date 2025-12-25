İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede kokain testi pozitif çıktı. Bu sonuç üzerine Saran dün gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu'nca rapor hazırlandı. Rapora göre, Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı. Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi. Bu sonuçların ardından Saran dün akşam saatlerinde "Uyuşturucu temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Saran, “Pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım.Söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir” dedi. Tekrar test vermek için hazır olduğunu belirten Saran, “Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Fenerbahçe'den gözaltı işlemi sonrasında yapılan açıklamada "Başkanımızın, bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır" denildi.