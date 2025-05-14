Komşusunun evi yanan genç yardım etmek için içeri girdi: Alevlerin büyümesi üzerine camdan atlayarak kurtuldu

Ozan Uzman'ın babası Sevinç Uzman, "Evde tek oğlum vardı o da uyuyordu. Uyuduğu için yangının nasıl çıktığını bilmiyor. Bize telefon şarjından kaynaklandığını söylüyor ama yangın çıkınca uyuduğu için hiçbir şey fark etmedi. Fark etmeyince de her tarafı duman kapladı. Dumanın isine ve kokusuna uyandı koltuğun yarısı yanmak üzereymiş. O da panikle birkaç kova su atmış ama söndürememiş, attıkça parlamış. Baktı ki söndürülecek gibi değil bu sefer dışarı çıktı. İtfaiyeyi bekledik, itfaiye gelince zaten içeride olanlar oldu. Her şeyimiz kül oldu. Şu anda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çocukların eşyaları ve kıyafetleri yandı. Oğlum depresyona girdi, hiç doğru düzgün de konuşamıyor. Belediyelerimiz ve valimizden yardım bekliyoruz zor durumdayız" dedi.