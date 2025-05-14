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Komşusunun evi yanan genç yardım etmek için içeri girdi: Alevlerin büyümesi üzerine camdan atlayarak kurtuldu

Komşusunun evi yanan genç yardım etmek için içeri girdi: Alevlerin büyümesi üzerine camdan atlayarak kurtuldu

16:0014/05/2025, Çarşamba
DHA
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Aşağıya atlayan komşunun yaralanmadığı ifade edildi.
Aşağıya atlayan komşunun yaralanmadığı ifade edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın 1'inci katındaki daire çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Daireye, yangını söndürmek için giren komşunun, alevler büyüyünce balkondan atladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kozluk Mahallesi Aynalıkavak Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında, Ozan Uzman'ın yaşadığı dairede, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ozan Uzman'ın evinin karşı binasında yaşayan ve ismi öğrenilemeyen komşusu, alevleri söndürmek için daireye girdi. Alevlerin büyümesi üzerine Ozan Uzman evden çıkarken, komşusu ise 1'inci kattaki dairenin balkonundan atladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.



'HER ŞEYİMİZ KÜL OLDU'

Ozan Uzman'ın babası Sevinç Uzman, "Evde tek oğlum vardı o da uyuyordu. Uyuduğu için yangının nasıl çıktığını bilmiyor. Bize telefon şarjından kaynaklandığını söylüyor ama yangın çıkınca uyuduğu için hiçbir şey fark etmedi. Fark etmeyince de her tarafı duman kapladı. Dumanın isine ve kokusuna uyandı koltuğun yarısı yanmak üzereymiş. O da panikle birkaç kova su atmış ama söndürememiş, attıkça parlamış. Baktı ki söndürülecek gibi değil bu sefer dışarı çıktı. İtfaiyeyi bekledik, itfaiye gelince zaten içeride olanlar oldu. Her şeyimiz kül oldu. Şu anda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çocukların eşyaları ve kıyafetleri yandı. Oğlum depresyona girdi, hiç doğru düzgün de konuşamıyor. Belediyelerimiz ve valimizden yardım bekliyoruz zor durumdayız" dedi.


Karşı binadaki komşusunun yangını söndürmek için daireye girdiğini söyleyen Sevinç Uzman, "O da bizim mahalle komşumuz, genç bir çocuk. Yangını görünce söndürmek için balkona çıkıyor. ‘Yok mu kova su atalım' diyor. Kovayla da olacak bir iş değildi, zaten alevler büyümüştü. Ona da bir zarar gelmesin diye aşağıya indirdik, atlayan çocuk oydu. Çocukta herhangi bir problem de yoktu" ifadelerini kullandı.






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