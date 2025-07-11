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Komuta kademesinde yeni dönem

Komuta kademesinde yeni dönem

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ağustos başındaki YAŞ öncesinde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde yaşanan kurmay eksikliğini giderecek düzenleme Meclis’ten geçti. Düzenleme ile kuvvet komutanlıklarına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 72 yaşına kadar uzatılabilecek.

Kuvvet komutanlarının görev süresini Genelkurmay Başkanı ile eşitleyen ve kurmay olmayan tuğgeneral ile tümgenerallere korgeneral ve orgeneral olma yolu açan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre kuvvet komutanları da Genelkurmay Başkanı gibi 67 yaşında emekli olabilecek. Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla görev süresi uzatılan ve kuvvet komutanlıklarına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi, birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilecek. Bu yetki Cumhurbaşkanı’na ait olacak.

KURMAY SIKINTISI AŞILDI

Yeni düzenlemeyle, FETÖ mağduru subayların terfi sürecinde yeni bir dönem başlayacak. Kıta görevlerinde başarı gösteren komutanların, üst komuta kademesinde yer alması hedefleniyor. Buna göre, FETÖ kumpasları nedeniyle terfileri engellenen subaylara orgeneral ve oramiral olma imkânı tanınacak. Teklif yasalaşmasaydı, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde kurmay sıkıntısı nedeniyle yalnızca birer korgeneral ve koramiral kalacaktı.

KITA TECRÜBESİ ÖNE ÇIKACAK

Yeni düzenlemeyle, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde görev yapan; kurmaylık eğitimi almamış ancak İHA, piyade, istihbarat, uçak bakım, istihkâm, muhabere ve hava savunma gibi muharip sınıflarda başarı göstermiş subayların korgeneralliğe kadar yükselebilmesinin de yolu açıldı. Böylece sahada görev yapan tecrübeli komutanların üst düzey kararlarda da etkili olması sağlanacak. Kara Kuvvetleri’nde bir süredir uygulanan bu model, artık Deniz ve Hava Kuvvetleri için de geçerli olacak.




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