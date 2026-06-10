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Kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: Biri çocuk iki yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: Biri çocuk iki yaralı

20:2710/06/2026, Çarşamba
IHA
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Takla atan araç ters döndü, ekipler olay yerine sevk edildi.
Takla atan araç ters döndü, ekipler olay yerine sevk edildi.

Manisa’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi yaralanırken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı Karayolu üzerinde Adala Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli’den Köprübaşı istikametine seyir halinde olan A.Ü. (46) idaresindeki 45 VG 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ü. (15), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.



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