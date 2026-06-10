Kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: Biri çocuk iki yaralı

Kaza, Salihli-Köprübaşı Karayolu üzerinde Adala Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli’den Köprübaşı istikametine seyir halinde olan A.Ü. (46) idaresindeki 45 VG 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ü. (15), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.