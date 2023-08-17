Konya dev bir sanayi şehrine dönüşüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa devrini yaptığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi hızla yükseliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümlerinden birisi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin artık şehrin merkezinde kalmış, fiziki olarak esnafa ve Konya’ya hizmet etmekten öte görüntü kirliliği, çevre kirliliği ve trafik yoğunluğu oluşturduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu binalar tamamlandığında inşallah esnafımız kendine yakışır bir tesis kazanmış olacak” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN İLK SIFIR ATIK SANAYİ SİTESİ OLACAK

Bakanlık, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesini inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, “Bu sanayi sitesinde kendi enerjisinin üretiminden yağmur sularının geri kullanımına ve atıkların dönüşümüne kadar birçok şeyin ilkini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, TOKİ Başkanımıza değer katacak bu projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

3. ETAP YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Projenin çok büyük olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Planlanan süreç, 3 etabın yıl sonunda tamamlanması. Kalan etabın da inşallah 2024 bahar aylarında tamamlanarak esnafımızın 2024 bahar aylarında tamamen bu dükkanlarda Konya’ya hizmet etmesini sağlamak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada işin büyüklüğü çok fazla. 2.690 dükkan ve 134 ticari merkezden oluşan adeta bir şehir inşa ediyoruz. Konya’nın en büyük kentsel dönüşümü şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Çatalhöyük dünyada daha fazla tanınacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı son aşamaya gelen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin Çatalhöyük’ün tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Konya’nın son dönemde yapılan çalışmalarla bir turizm şehri olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Başkan Altay, “Özellikle arkeolojik kazılarla ilgili dünyada bir turizm potansiyeli var. Çatalhöyük’ün de bu manada sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli markalarından birisi olması için çaba sarf ediyoruz.” diye konuştu. Çatalhöyük’te ziyaretçilerin karşılanacağı bir alan yapmak adına yola çıktıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük’ün tüm dünyada daha fazla tanınması için çalışıyoruz. Bu kapsamda 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip ve kamu eliyle yapılan Türkiye’deki en büyük ahşap binanın yapımında sona geldik. Buradaki temel hedefimiz Çatalhöyük ile yarışmayan bir bina yapmak. Onun için çevreye duyarlı, doğal malzemelerle bir bina yapmak için yola çıktık. Çatalhöyük’le ilgili temel bilgiler alabileceğimiz, geçici sergilerle Çatalhöyük ve haricinde Türkiye’nin ve Konya’nın turizm potansiyeliyle ilgili programlar yapabileceğimiz müze niteliği taşıyan bir merkez yapıyoruz. Gelen misafirlerimize Konya’nın misafirperverliğine yakışır bir kafeterya ve diğer ihtiyaçların giderilebileceği bir alan yapıyoruz. Ayrıca 24 metre yüksekliğindeki ahşap kuleye çıktığınızda hem Çatalhöyük’ün tepelerini görebileceğiniz hem de Konya’nın o eşsiz coğrafyasını temaşa edebileceğiniz bir alan oluşturuyoruz.”

Konya tarihine iz bırakacaklar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı, Konya tarihine iz bırakacak. Mevlana Türbesi etrafının Konya’ya yakışmayan bir görüntü içinde olduğunu, bu nedenle eski çarşıların yerine tarihi dokuya uygun bir proje yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi sayesinde Mevlana Türbesi ile Aziziye Camii, Kapu Camii ve Bedesteni birleştirerek, bu bölgenin tarihte olduğu gibi yeniden ticaretin ve turizmin merkezi haline getirdik. Ayrıca projenin tasarımında yatay yapılaşmayı ve Selçuklu mimarisini esas aldık. Mevlana Çarşısı 91 iş yerinden oluşuyor. Altın Çarşı ise 215 bağımsız bölüme sahip” diye konuştu.

Kentin en yüksek bütçeye sahip yatırımı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sille’de bulunan 47. Mühimmat Deposunu Çumra ilçesindeki yeni yerine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 47. Mühimmat Deposu Cephaneliğinin şehir merkezine çok yakın bir alan içerisinde kalmasından dolayı cephaneliği yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye taşımak için başlattıkları çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Çumra’da 8 milyon metrekareden fazla bir arazi üzerinde inşaatı devam eden yeni cephaneliği tamamlamak için yoğun bir gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 1 milyar liralık bütçesiyle Konya belediyecilik tarihinin bugüne kadarki en yüksek bütçeli yatırımı olacak inşallah. Toplamda 12 adet NATO Tipi İglo Cephanelik, karargah binaları, servis binaları ve birçok sosyal ve askeri tesisin yer alacağı projeyi yaz aylarında tamamlamayı hedefliyoruz. İnşaatımız tamamlanınca Sille Yolu cephaneliğini bu bölgeye taşıyarak o bölgede tarihi bir dönüşüme de imza atacağız inşallah. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.







