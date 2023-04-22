Konya Hatay’da gönüllere girdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta yaşanan yüzyılın felaketinden sonra başta Hatay olmak üzere tüm deprem bölgelerinde yaşamın normale dönmesi için Konya olarak tüm imkanları seferber ettiklerini anımsattı.

HATAY’A 14 TIR KOLİ MARAŞ’A 12 TIR UN

Ramazan ayında da Hataylı depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını ve her türlü insani ihtiyacı karşılamaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Altay, “İlk olarak Ramazan ayının başında Meram, Karatay ve Selçuklu Belediyelerimizle birlikte 14 TIR gıda kolisini afetzedelerimize ulaştırdık. Ayrıca depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta da ekmek temininde sıkıntı yaşanmaması adına 12 TIR’dan oluşan 300 ton unu yine buradaki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık” diye konuştu.

132 BİN KİŞİ İFTAR VE SAHURDA BULUŞTU

Hatay’ın Payas ilçesinde kurulan Konya Büyükşehir Belediyesi iftar ve sahur çadırının her gün dolup taştığını açıklayan Başkan Altay, “Kurduğumuz çadırda Ramazan ayı süresince 132 bin Hataylı kardeşimizi iftarda ve sahurda misafir etmenin mutluluğunu yaşadık. Yine, mobil yemek ve mobil ekmek araçlarımız da hizmete devam etti. Ayrıca Hatay’ın merkezinde ve ilçelerinde iftardan sonra ‘Biriz, Beraberiz, Birlikteyiz’ sloganıyla çocuklara özel düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleriyle de çocukların yüzlerinde tebessüm olduk, Konya olarak bir kez daha gönüllere girdik” ifadelerini kullandı.







