Konyalı çiftçilerden TSK’ya destek konvoyu

Konya'da çiftçiler traktörleri ile beraber trafiğe kapalı alanda miting yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Türk askerine destek amacıyla Konya'daki çiftçiler, beş yüz traktörle basın mensuplarının katılımıyla Karaman yolunun göbeğinden konvoy halinde ilerleyerek şehir stadyumunda buluştular.

Konya'daki tüm çiftçiler Barış Pınarı Harekatı'ndaki devletimizin ve ordumuzun yanında olduğunu göstermek için traktörleri ile beraber trafiğe kapalı alanda miting düzenledi.

Mitinge Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız başta olmak üzere ilçe ziraat odası başkanları, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Süt Üreticisi Birlikleri, Muhtarlar Derneği, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Torku Konya Şeker katılım sağladı.

Çiftçiler Karaman yolunun göbeğinden konvoy halinde ilerleyerek şehir stadyumunda buluştular.

Mitingde basın açıklamasında bulunan Murat Yağız "Yaşadığımız zor coğrafyada devletimizin ve milletimizin bekası için gerektiği bilincindeyiz. Güçlü olmanın iki temelinden biri birlik ve beraberliğin sağlanması, diğerinin her alanda namerde muhtaç olunmayacak şekilde üretimin yapılmasıdır''diye konuştu.

Konyalı çiftçiler orduya destek verdi.

Yağız ''Gün sessiz kalma günü değil, milli birlik ruhuyla,bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Türkiye'nin üreten gücü çiftçiler olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız'' dedi.