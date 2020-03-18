Gündem Koronavirüs fırsatçılarına darbe Ankarada sahte dezenfektan üretimine 4 gözaltı
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Koronavirüs fırsatçılarına darbe: Ankara'da sahte dezenfektan üretimine 4 gözaltı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de de görüldükten sonra temizlik ürünlerinde talep patlaması yaşandı. Durumu fırsata çevirmekte gecikmeyen şüpheliler merdivenaltı temizlik malzemesi üretmeye başladı. Ankara'da koronavirüs nedeniyle talebin arttığı dezenfektanların sahtelerini ürettiği belirlenen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Polis, merdivenaltı temizlik malzemesi üreten atölyeye baskın düzenledi.
Polis, merdivenaltı temizlik malzemesi üreten atölyeye baskın düzenledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında talep gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sağlıksız ortamda üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

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7 bin kilo sahte ürün ele geçirildi

Bunun üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte üretim yaptıkları alanda yapılan aramada ise, 7 bin 960 kilo sahte temizlik malzemesi ile bin 220 kilo sahte el dezenfektanı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trabzon'da kolonya stokları bitti: Raftakileri satıp dükkanı kapatacağız
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Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşların aldığı tedbirler kapsamında hijyen ürünlerinde satışlar arttı. Kişisel temizlik ürünleri arasında en çok kullanılan ürünlerden biri de kolonya oldu. Ancak kolonyaya talebin çok fazla olması nedeniyle üreticiler, siparişlere de yetişememeye başladı.
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Trabzon'da kolonya üretimi yapan firmaların birçoğu, hammadde olan etil alkolün bulunamaması nedeniyle istenen üretimi yapamıyor. Kentte stokları biten satıcıların ise elinde kolonya kalmadı. Üreticiler, hammadde üretiminin artırılmasını istiyor. Kolonya üreticisi Ömer İnan, üretimde sıkıntı yaşadıklarını ve ellerinde bulunan stokların bitmek üzere olduğunu söyledi.
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'RAFTAKİLERİ SATIP, DÜKKANI KAPATACAĞIZ' Satışlarda bir sorun yaşamadıklarını, ancak kolonyanın hammaddesi olan etil alkolün ellerinde bulunmaması nedeniyle satışlara olumlu yanıt veremediklerini anlatan İnan, Sadece perakende satış yapabiliyoruz, o da bitmek üzere. Elimizde satacak kolonya yok. Stoklar bitti. Şu an raflardakileri de sattıktan sonra dükkanı kapatacağız. Hamsi kolonyalarının dereceleri biraz daha düşük olduğundan dolayı limon tercih ediliyor. Yüzde 99 limon kolonyası isteniyor. Sadece limon kolonyasında sorun var, diğerlerinden elimizde var diye konuştu.
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'ADI DUYULMAMIŞ FİRMALARA GÜVENMEYİN' Ömer İnan, vatandaşları uyararak, İnternetten bilinmedik marka, ticaret odasına bağlı olmayan, kapasite raporu olmayan, adı duyulmamış firmalara sakın güvenmeyin dedi. Kolonya satın alan Hakan Turan da kendilerince tedbirler aldıklarını anlatarak, Biz de kendimizi belli bir korumaya aldık. Kolonyamızı da alarak önlemlerimizi alıyoruz. Kolonyayı herkese tavsiye ediyoruz. En iyi korunma yöntemi budur. Biz de uyuyoruz ifadelerini kullandı.
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SAĞLIK BAKANINA TEŞEKKÜR Uzmanların uyarılarına herkesin uyması gerektiğini dile getiren Ömer Yazıcı, Uzmanların uyarılarına uymak zorundayız. Daha etkili olduğu için 80 derece olan limon kolonyası aldım. Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar ama biz de söylediklerine uyarak bize düşen görevi yapmak zorundayız. Mecbur kalmadıkça da evlerimizden çıkmayalım dedi.
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'PSİKOLOJİK OLARAK RAHATIZ' Ev ve iş yerinde gerekli önlemleri aldıklarını belirten Sami Arıkan Vatandaş olarak devletimizin koyduğu kurallara uymaya çalışıyoruz. Bu küresel bir hastalık, sorun. Devletimizin bu konuda çok erken aldığı tedbirlerden dolayı psikolojik olarak rahatız. Ülkemizin en az zayiatla bunu atlatacağına inanıyoruz diye konuştu.
Trabzon'da kolonya stokları bitti: Raftakileri satıp dükkanı kapatacağız
Trabzon'da kolonya üretici firma sahipleri, hammadde etil alkol bulunamaması nedeniyle talepleri karşılayacak üretimi yapamıyor. Eldeki stokları biten üreticiler, hammadde üretiminin artırılmasını istiyor. Kolonya üreticisi Ömer İnan, "Elimizde satacak kolonya yok. Stoklar bitti. Şu an raflardakileri de sattıktan sonra dükkanı kapatacağız." açıklamasında bulundu.


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