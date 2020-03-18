Koronavirüs fırsatçılarına darbe: Ankara'da sahte dezenfektan üretimine 4 gözaltı
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de de görüldükten sonra temizlik ürünlerinde talep patlaması yaşandı. Durumu fırsata çevirmekte gecikmeyen şüpheliler merdivenaltı temizlik malzemesi üretmeye başladı. Ankara'da koronavirüs nedeniyle talebin arttığı dezenfektanların sahtelerini ürettiği belirlenen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında talep gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sağlıksız ortamda üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
7 bin kilo sahte ürün ele geçirildi
Bunun üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte üretim yaptıkları alanda yapılan aramada ise, 7 bin 960 kilo sahte temizlik malzemesi ile bin 220 kilo sahte el dezenfektanı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.