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MALATYA

Koronavirüse rağmen hizmetlere devam

Dünya genelinde yaygınlaşan koronavirüs tehdidine karşı ilk günden itibaren birçok önlem alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, rutin hizmetlerin aksamaması için de çalışmalarına devam ediyor. Haşereyle mücadele çalışmalarına başladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, “Amacımız vatandaşlarımızın memnuniyeti” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selahattin Gürkan belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.
Selahattin Gürkan belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Koronavirüs salgınına karşı büyük bir özveriyle mücadelesini sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da asli görevlerini yerine getirmek için çalışma yapıyor. Bu kapsamda ilkbahar-yaz dönemi haşere ile mücadele ilaçlama sezonu için start verildi.

Belediye hizmet binası önünde yapılan törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanısıra Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Şahin, şube müdürleri ile personel katıldı.

Haşere ile mücadele çalışmalarının başladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İlaçlama ekiplerimiz koronavirüs salgını nedeniyle Malatya genelinde üstün bir gayret ve çaba göstererek vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlar ile cadde ve sokaklarda dezenfektasyon ve ilaçlama çalışmaları yaptılar. Bu çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum” dedi.

‘VATANDAŞI MEMNUN ETMELİYİZ’

Halka hizmet etmenin büyük bir gurur olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Haşereyle mücadele çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz çalışmalarda vatandaşlarımızın evlerinde, işyerlerinde huzurlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak bizim temel görevimizdir. Bu görevi yaparken empati ruhu içerisinde karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyarak çalışmalarımızı yerine getirmeliyiz. Çalışmalar sırasında insanımızın talep ve isteklerinin yasal mevzuat içerisinde yerine getirilmesi noktasında gerekli esnekliği göstererek hemşerilerimizi memnun etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

26 araç 57 personel ile görevde

  • Başkan Gürkan, “Bugün itibariyle startını vermiş olduğumuz ilaçlama çalışmalarına, 26 aracımız ve 57 personelimiz katılmaktadır. Malatya’nın geneline hizmet edecek olan bu arkadaşlarımız ile birlikte el ele, gönül gönüle çalışmaları yürüteceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kullandığımız ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış olan ilaçlardır. Kesinlikle insan ve doğaya zarar vermeyen ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçlama ekibindeki arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Amacımız vatandaşlarımızın memnuniyeti” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen program sonrası ilaçlama ekipleri şehrin genelinde görevli oldukları bölgelere hareket ettiler.
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