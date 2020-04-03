Koronavirüse rağmen hizmetlere devam

Koronavirüs salgınına karşı büyük bir özveriyle mücadelesini sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da asli görevlerini yerine getirmek için çalışma yapıyor. Bu kapsamda ilkbahar-yaz dönemi haşere ile mücadele ilaçlama sezonu için start verildi.

Belediye hizmet binası önünde yapılan törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanısıra Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Şahin, şube müdürleri ile personel katıldı.

Haşere ile mücadele çalışmalarının başladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İlaçlama ekiplerimiz koronavirüs salgını nedeniyle Malatya genelinde üstün bir gayret ve çaba göstererek vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlar ile cadde ve sokaklarda dezenfektasyon ve ilaçlama çalışmaları yaptılar. Bu çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum” dedi.

‘VATANDAŞI MEMNUN ETMELİYİZ’

Halka hizmet etmenin büyük bir gurur olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Haşereyle mücadele çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz çalışmalarda vatandaşlarımızın evlerinde, işyerlerinde huzurlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak bizim temel görevimizdir. Bu görevi yaparken empati ruhu içerisinde karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyarak çalışmalarımızı yerine getirmeliyiz. Çalışmalar sırasında insanımızın talep ve isteklerinin yasal mevzuat içerisinde yerine getirilmesi noktasında gerekli esnekliği göstererek hemşerilerimizi memnun etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

26 araç 57 personel ile görevde