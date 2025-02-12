Koruma altındaki çocuklara ‘güvenli internet’ eğitimi

Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde barınan koruma ve bakım altındaki çocuklar 11 Şubat Güvenli İnternet Günü kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen “Güvenli İnternet Günü” etkinliğine katıldı.
Ortaokul ve lisede eğitim gören 12- 18 yaş grubu çocuklar BTK’da çocuklar ve gençlerin çevrimiçi ortamda güvenli vakit geçirmelerini sağlamak, siber zorbalık konusunda bilinç oluşturmak amacıyla güvenli internet kullanımına yönelik eğitim aldı.
Etkinliğe koruma altındaki çocuklarla birlikte yaklaşık 600 öğrenci ve 250 eğitmen katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise çocukların internet dünyasında güvende olabilmeleri için öncelikle ailelerin bilinçli olmaları gerektiğini belirtti.