Koruma altındaki çocuklara ‘güvenli internet’ eğitimi

, "Biz arka planda çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın haklarını, bilgilerini ve güvenliğini korumak için bir adım atıyoruz fakat bu kamuoyuna 'yasaklandı' başlığıyla yansıtılınca işin rengi değişiyor aramız şekerrenk oluyor gençlerle” şeklinde konuştu. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Modern insan artık en fazla hemhal olduğu alanda yani dijital dünyadaki güvenlik problemleriyle sınanıyor”