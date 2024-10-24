Korumadınız bari kefen yollayın

Gazze’de gıda ve ilacın ötesinde İsrail’in katlettiği Filistinlileri saracak kefen bile kalmadı. Dünyanın kayıtsızlığına tepki gösteren Filistin Sağlık Bakanlığı, “Halkımıza koruma ve barınak sağlamada başarısız olan, gıda ile ilaç girişini sağlayamayan dünya, en azından şehitlerimizin bedenlerini örtebilmemiz için kefen göndermeye çaba göstersin” açıklaması yaptı.
İşgalci İsrail’in 20 gündür tam abluka uygulayarak kelimenin tam anlamıyla kıyım gerçekleştirdiği Gazze’nin kuzeyinde, yemek, gıda ve tıbbi gereksinimlerin ötesinde, ölüleri saracak kefen bile kalmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalcinin saldırganlığı karşısında uluslararası toplumun müdahalesi ve desteğinin yetersiz kaldığını belirterek, en azından hayatını kaybedenler için kefen gönderilmesi çağrısında bulundu. Filistinlileri tehcir etmeye çalışan terör ordusunun hedef aldığı El Avda hastanesinde ilaç ve tıbbi gereç tükendi.
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Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasında uluslararası toplumun yetersiz kaldığı vurgulanırken, en azından hayatını kaybedenlerin onurlu bir şekilde defnedilebilmesi için kefen gönderilmesi talebinde bulunuldu. Açıklamada, "Dünyaya çağrımızdır: Halkımıza koruma ve barınak sağlamada başarısız olan ve gıda ile ilaç girişini sağlayamayan dünya, en azından şehitlerimizin bedenlerini örtebilmemiz için kefen göndermeye çaba göstersin" ifadelerine yer verildi.
EL AVDA HASTANESİ’NDE İLAÇ BİTTİ
Diğer yandan işgalci güç hastaneleri de işlevsiz hale getirmek için her yolu deniyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde Hastanesi’nde, İsrail'in uyguladığı kuşatma ve yakıtın neredeyse tükenme noktasına gelmesi nedeniyle ilaç ve gıda stoklarının tamamen tükendiği, bunun da yaklaşmakta olan bir insani felaketin habercisi olduğu bildirildi. Hastane Müdürü Muhammed Saliha, İsrail'in 21 Ekim'de hastaneyi abluka altına alması nedeniyle tam bir kuşatma altında yaşadıklarını, hastanedeki sağlık personeli ve hastaların hareket edemediğini ve dışarıdan destek alamadıklarını ifade etti. Saliha, uluslararası kuruluşlara bu katliam ve soykırım suçlarının durdurulması, hastaneye ilaç, tıbbi malzeme ve yiyecek ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.
TEHCİR 20 GÜNDÜR SÜRÜYOR
- İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 3 haftadır ardı ardına hava saldırıları ve sıkı ablukayla gerçekleştirdiği katliamlarla bölgedeki yüz binlerce Filistinliyi göçe zorluyor. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, kuşatma altına alınan Cibaliye Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırıları ve topçu atışlarını 20’nci gününde sürdürüyor. İsrail'in kuzeydeki Ez-Zerka bölgesine yönelik saldırıları sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, 6 sivil de yaralandı.