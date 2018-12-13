Gündem Kötü koku gelince ortaya çıktı Evde tam 22 kamyon bulundu
MERSİN

Mersin'de evden 22 kamyon çöp çıktı

Kötü koku gelince ortaya çıktı: Evde tam 22 kamyon bulundu

Tarsus'ta çevreye pis koku yaydığı ihbarı üzerine belediye ekiplerince temizlenen evden, 22 kamyon çöp ile yaklaşık 60 ton hurda malzeme çıktı.

AA
Mersin'de evden 22 kamyon çöp çıktı
AA
Mersin'de evden 22 kamyon çöp çıktı
Mersin'de evden 22 kamyon çöp çıktı
AA
Mersin'de evden 22 kamyon çöp çıktı
Mersin'de evden 22 kamyon çöp çıktı
AA
Mersin'de evden 22 kamyon çöp çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekiplerince temizlenen evden 22 kamyon çöp çıktı.

KÖTÜ KOKU GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yaydığı ihbarı üzerine adrese belediye ekipleri sevk edildi.

Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, evin içerisinde çok sayıda pet şişe, demir ve plastik ile istiflenmiş kağıt ve teneke parçaları buldu.

Ekiplerin temizlik çalışmasında, evden 22 kamyon çöp ve yaklaşık 60 ton hurda malzeme çıkarıldı.

Çöpler toplandıktan sonra ekiplerce ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

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