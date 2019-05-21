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MARDİN

Mardin'de oynarken kaybolan küçük Melek'in derede cansız bedeni bulundu

Küçük Kader'in derede cansız bedeni bulundu

Mardin'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.

Haber Merkezi DHA
Minik Kader'in cansız bedeni bulundu
Minik Kader'in cansız bedeni bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde kaybolan çocuğun cesedi derede bulundu.

Merkez Artuklu ilçesi Kumlu Mahallesi'nde oturan Tekçe ailesinin kızları Kader, evlerinin önünde oynarken aniden kayboldu.

DEREDE BULUNDU

Ailesi, küçük Kader'i bulamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Kader'i bulmak için mahallede çalışma başlattı. Yapılan aramalarda, mahalleden geçen derede minik Kader'in cansız bedeni bulundu.

DHA
Kader Tekçe

Kader Tekçe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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