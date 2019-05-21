Küçük Kader'in derede cansız bedeni bulundu

Gündem

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı silahla rehin alıp evdeki kasayı soyan 3 şüpheli aranıyor. Sarar çifti ilk verdiği ifadesinde üç maskeli soyguncunun Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi.