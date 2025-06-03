Küçükçekmece D-100 yan yolda beton mikseri devrildi

Kaza, saat 06.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GSN 284 plakalı beton mikseri sürücüsü Ramazan Begik, aşırı yük nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan sürücünün kullandığı araç devrildi.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yan yolda trafik durma noktasına geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, beton mikserini bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.