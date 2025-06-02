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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

15:242/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yozgat
Yozgat

Ankara’dan Sivas'a taziyeye gidenleri taşıyan otobüs, dönüş yolunda Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

Taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs Yozgat'ta şarampole yuvarlandı.

Ankara’dan Sivas’a yakınlarının taziyesine gidenleri taşıyan otobüs, dönüş yolunda iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

Otobüsün yan yattığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.



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