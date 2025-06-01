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Karabük'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sekiz yaralı

Karabük'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sekiz yaralı

23:051/06/2025, Pazar
DHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük-Bartın karayolunun İnceçay köyü mevkisinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sekiz kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Karabük- Bartın karayolunun İnceçay köyü mevkisinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil, İ.K. yönetimindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte 1'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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